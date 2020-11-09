神州觀察：高築商標護城河　莫讓山寨毀未來

創新是一種智慧，更是各種辛勞付出，包括大量人力物力財力的投入，從而有望打造出屬於自己的品牌產業，達致長久的生命力；而沒有對知識產權的保護，創新精神便會遭到扼殺，辛苦創立的品牌產業將被急功近利、不勞而獲的山寨行為拖垮。內地山寨文化氾濫已久，危害亦是有目共睹，提高知識產權保護意識、加強打擊侵權行為更是在守護民族的未來。

內地知名餐飲集團「海底撈」早前狀告「河底撈」商標侵權敗訴，為免類似仿冒情況再現，「海底撈」於近期瘋狂註冊了260多個近似商標，包括「嗨底撈」、「侮底撈」、「海底佬」、「海撈底」等。涉事「河底撈」餐廳位於湖南省，雖遭指控侵權，惟湖南長沙市天心區法院最終卻以兩者商標字形、構圖、讀音以至菜式不同等理據，駁回提告；該案的敗訴讓「海底撈」莫之奈何，卻也令其明白自我商標產權保護的重要性與迫切性，需以未雨綢繆方式廣築商標「護城河」，以免受更大損失。

事實上，內地不少知名企業都有過類似操作，譬如騰訊、阿里巴巴、華為等大型科企「搶註」的相近商標據指皆達數萬個之多，所涉包括諧音、顏色、數字乃至「親屬關係」等諸多方面，像阿里巴巴就註冊了「阿里媽媽」、「阿里爺爺」、「阿里奶奶」、「阿里哥哥」、「阿里妹妹」等；「老乾媽」則搶註了「老乾爹」、「老舅媽」、「老大媽」等。饒是如此，不少企業仍難逃遭侵權，像家喻戶曉的「大白兔奶糖」就曾被仿冒為「六日兔」、「大白免」、「小灰兔」等，山寨抄襲者在這方面總是想像力豐富。

老實說，內地關於知識產權保護意識的提升也就是近幾年的事，過往幾十年的經濟發展當中，山寨文化可說已被發揮到極致，並被國人引以為傲。故在知識產權保護方面，至今亦不甚理想，莫說國內商標品牌之間的侵權行為難以追究，就是一些知名國際品牌遭中國企業仿冒，亦難在中國打贏官司。

像為人熟知的美國AIR JORDAN品牌狀告中國喬丹體育公司商標侵權案，雖於早前終極勝訴，只是相關提告始於多年前，期間一審和二審均告敗訴，過程殊為不易，以致中國總被國際上指摘不尊重或竊取別國知識產權，並非沒有原因。

全民山寨導致企業不再需要技術創新，不再做研發與品牌營銷，以致中國雖已躋身全球第二大經濟體，卻仍成不了製造強國，高科技核心技術更是寥寥無幾，只能被人卡喉制裁。是故山寨文化不能再延續下去，當局近日又提出需將科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加強知識產權保護必須落到實處。