功夫茶：健康碼見到曙光　廢官把關莫放鬆

廢柴政府防疫抗疫無能，衰過濠江，差過深圳，彰彰明甚。第3波疫情彈上彈落，認真追究起來，根本就係防疫抗疫都張弛無道，以牛棚困貓嘅思維，抗疫梗係穿窿喇！尤其對入境者「門常開」，更令人詬病。

呢，好似尋日新增10宗確診個案，有3宗源頭不明，當中一宗源頭不明個案涉及一名50歲男病人，居於大埔寶雅苑，亦係大埔區過去7日內第9宗確診個案；佢太太為沙田一間小學老師，有病徵，正等候檢測結果。好明顯大埔區已形成一個確診高危群組，當區居民自不然人心惶惶；其餘7宗均為輸入個案，來自印尼、法國、菲律賓、肯尼亞等高危國家。

嗱！每日唔係源頭不明就係輸入個案，如果要香港清零先可以推出健康碼，睇怕鼠去牛來都咪使旨意！眾所周知，疫情持續大半年重創本港經濟，行行吊緊鹽水嗌晒救命，各界紛紛要求盡快推出健康碼，增加粵港澳嘅往來以救經濟。講真，「旅遊氣泡」都真係嘥鬼氣，想去新加坡觀光嘅港人肯定唔多，去年整年，星洲來港嘅旅客亦不過約45萬人次，相比內地遊客訪港逾5,000萬人次，正一蚊髀同牛髀，你話一日唔搞掂粵港澳健康碼互認，香港點會有運行？靠本地消費？講得出都肯定係爛撻撻，唔負責！

正當本港經濟一潭死水，有消息指，港府正與內地商討健康碼折衷方案，包括要求本港連續14日本地確診個案均少於10宗，並設有一套完善系統追查確診個案源頭，便有望落實推行。消息話內地當局明白要求本港連續14日零確診有難度，亦有唔少內地政界人士反映，14日零確診才可將感染風險減至最低；故喺考慮社會經濟及衞生安全前提下，將14日零確診嘅條件放寬至少於10宗，並推出追查個案系統。

喂！內地釋出善意，香港廢官有乜可以配合呢？港府之前計劃推出「安心出行」感染風險通知流動應用程式，記錄市民行蹤方便追查，做法同內地嘅健康碼相似。問題係內地嘅電話號碼均為實名登記，香港則可使用俗稱「太空卡」嘅儲值卡掩人耳目，是以效用備受質疑，相關方案現階段亦難達成內地當局對追查系統嘅要求。

廢官大言不慚話抗疫張弛有道，實則全無章法。呢，內地清零嘅方法不外乎全民檢測、追蹤、隔離、醫治。港府廢官卻完全冇魄力同決心，一味得過且過，喺中央全面支持下，又不實施強制性全民檢測，一再錯過清零機會，遂使通關無望！今趟內地又釋出善意，廢官唔該攞出善法把好關，令健康碼可以盡快出台，否則香港經濟死翹翹，廢官就係罪魁禍首，唔該自行了斷以謝天下！