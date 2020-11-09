世界視線：宗教共融難實現　恐襲陰霾罩歐洲

奧地利首都維也納發生恐襲事故，當地內政部承認在處理相關情報時犯下無法容忍的錯誤，施襲者應被列為更嚴密監控對象，而負責首都地區的本土情報部門主管，在調查恐襲期間須暫時停職。

維也納之所以成為恐襲分子選擇下手的目標，並非偶然。相對於巴黎、柏林等首都城市，維也納的保安級別明顯較弱，這從當地情報部門主管被問責，可以得到反證。更重要的是，奧地利作為抗拒接收中東難民態度最堅決的歐盟成員，該國內政部長今年初曾揚言，如果在希臘把移民擋下、不讓他們通過巴爾幹半島的措施失敗，奧地利將阻止任何試圖湧入邊界的移民。

如此一個排外的國家，成功進入當地的移民，其處境之惡劣可想而知，再加上法國教師展示侮辱回教先知的漫畫，引發軒然大波，全球各地反西方示威此起彼伏，內外因素一起「發作」，結果釀成今次悲劇。

如果說奧地利當局疏忽大意，法國近期發生的連串恐襲事件，更是防不勝防。維也納恐襲事件後，回教極端組織伊斯蘭國（IS）隨即承認責任，而法國恐襲事件的施襲者，均並未對任何組織表示效忠。事實上，連同近期3宗恐襲在內，法國在過去一年起碼遭受7次回教極端組織恐襲，施襲者並沒有遠赴敍利亞等國接受「聖戰」訓練等異動，以致情報部門根本沒有為有關人士設立檔案。正如2016年尼斯恐襲中，兇徒以貨車撞向人群，造成重大傷亡，新一輪恐襲的「技術含量」並不高，但正因為毋須精心策劃，令情報部門更難識破。

針對伊斯蘭國之類的有形組織，國家可以動用正規軍隊殲滅之，伊斯蘭國建立實體的「國家」亦以失敗告終，便是最佳例子。相對而言，潛藏在社區內的宗教極端分子，儼然一顆顆不定時炸彈，無疑更加棘手。而令事情更糟的是，領導人在恐襲後姿態愈強硬，愈能在短時間內贏得民意支持，但處理稍一不慎，可能把佔絕大多數的普通回教徒也打成對立面，結果是不同宗教和文化之間的矛盾愈演愈烈，恐襲事件只會沒完沒了。