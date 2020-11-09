美國大選拜登勝了，能否挽救美國的民主和國家信用呢？

特朗普破壞的，是美國整個民主體制，他亂發謊言，政策不守國際和國內的道德、原則與習慣。美國的所謂民主體制，本來便是千瘡百孔，設計便有問題，後人修補不足，依靠從政者的道德規範來支撐。然而，特朗普上台實行和鼓吹的，卻是極端的自私自利，不是以道德行為來補體制的不足，反而利用制度的弱點，肆意作惡，把美國政治的拜金主義和虛偽發揮至極點。

在國際上，特朗普言而無信，冒犯各國，把原來美國政府答應的、簽署的協議，全然推翻。國際組織的退群潮，實際上是背信違諾，打破了美國政府政策延續的傳統。每4年一屆的選舉選出來的政府，可以把對內對外承擔的責任完全轉變，美國的政治便是4年一大變，或8年一大變，政府的行為趨於短期化，國民與世界又怎樣可以信任這個善變的美國呢？

拜登上台，必然要改特朗普的眾多惡政、劣政，這便應了4年一大變。但拜登能否保證4年之後共和黨不能勝選，不會出現特朗普或相類似的人物上台，又來一次4年一大變呢？特朗普製造出來的美國政府不可信的形象，將會害苦了拜登的內政外交，更且促使國內國外更趨於短期主義的行為。這樣的情況，必然使拜登施政大大困難。

更有甚者，特朗普及其極右勢力不甘落敗，不但在法律上訴訟，而且容易聚眾抵抗，美國難免出現地方上的動亂，在美國社會裏維持着反政府、反體制的傾向，地方上的極右武裝組織更會構成本土恐怖主義的威脅。美國社會在貧富懸殊、社會福利不足造成的社會矛盾之外，更加添比前更為惡化的政治隱憂。

拜登將於明年一月上台，以特朗普的作風，今後兩個月不僅會用行政命令來使用餘下的總統權力破壞體制，裨益相關的利益，更會在一些關鍵的政策上撒手不理，防疫治疫會是受打擊最大的政策範圍。美國現時每日確診超過10萬人的情況，只會進一步惡化。極右勢力，包括那些邪教化的宗教團體，相信會更積極地破壞防疫，拜登未上任，美國疫情已嚴重失控了。

若拜登強力防疫，便會使社會衝突再起。票投特朗普的不少是反對防疫，人數龐大，也有共和黨地方政府的支持。疫苗難以救治，疫情必然打擊經濟，也使美國孤立，形勢惡劣。或許這會是重要時機，讓中國出手援助，藉此打擊美國國內的反華勢力，也在國際樹立良好形象，進一步挫敗美國的霸權主義。