面對美國總統選舉，本港首席漢奸黎智英方寸大亂，表現可笑拙劣，先是支持共和黨的特朗普，見選情不妙，又立刻轉軚向民主黨的拜登拋媚眼。黎智英支持特朗普，是因為特氏反共反華狠而兇狂，支持香港反中亂港勢力最是積極，成就了黎智英當漢奸的「功業」，給了他「很高榮譽」，讓他當漢奸特爽。

不過，美國大選前夕，黎智英的漢奸生涯遭到沉重打擊，干犯國安罪、干犯各種刑事罪，鐵窗生涯在望也。這個時候，漢奸黎特別需要特朗普為首的美國主子「伸出援手」，特別渴望山姆大叔能繼續瘋狂反共反華，為香港的走狗漢奸撐到底。漢奸黎比本港所有支持特朗普連任的人更加希望特氏當選，於是這才有了他的「政治助手」、香江府衙的國安通緝犯、前美國海軍情報局的Mark Simon受其「支持」，為打擊拜登、為特朗普助選的「黑材料」事件，扮演了一回「干預美國大選」的角色。這樣奇葩的漢奸實不多見，竟夠膽「瞎攙和」洋主子的「家務」，「活膩」了不是？

黎智英是本城頭號漢奸，在香港算是個「人物」，但在美國人眼裏屁都不是。他也知道，自己對特朗普的支持，對拜登的「抹黑」，對選情一絲一毫影響都沒有。漢奸黎這樣做，不過是為了向萬里之遙的特朗普表忠心而已。他知道通過多年來的表現，特別是反修例暴亂中他和副總統彭斯、國務卿蓬佩奧打得火熱，特朗普對他是多少有點兒印象、「簡在帝心」的。至於拜登嘛，恐怕未必知道老美在香港還有這麼一條狗。現在的問題是，黎智英要棄特朗普而投靠拜登了，這齣戲會有下半場嗎？對此，黎智英看來是有些擔心的，否則他不會「狗急跳牆」的向拜登拋媚眼輸誠。

其實漢奸黎不必過慮，拜登當上總統後，只要還實施反華反共政策，只要還利用香港這個「前哨陣地」、「反共橋頭堡」，那麼早已叫嚷「為美國而戰」的黎智英之流就還有價值。至於他給特朗普當過狗嘛，也不必介意，俗語說「大人不記小人過」，洋主子又豈會記狗之過？