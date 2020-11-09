如果說新冠肺炎疫情見證了美國治理體系的失敗，那麼這場總統選舉無疑見證了美式民主的失效。美式民主一直備受吹捧，老美更稱之為「普世價值」向全世界推銷，沒想到一場選舉便統統露餡。平心而論，美式民主確實曾有值得稱道之處，過去敗選者大多能夠坦然接受，並呼籲國民團結。可惜這種民主精神在今次選舉中蕩然無存，取而代之的是謊言、欺詐、抹黑和暴力。大勢已去的特朗普聲稱選舉出現舞弊，正如美國經常指摘別國選舉不公平一樣，真可謂剃人頭者人亦剃其頭，這才是對美式民主的最大諷刺。

民主制度不僅僅是投票這麼簡單，還要有完善的憲法基礎、理性成熟的社會以及高質素的公民，更重要的是參與者必須遵守民主規則，接受選舉結果。但特朗普剛剛相反，他輸打贏要的無賴作風，既顛覆了民主精神，更戳破了美國神話。在其煽動之下，民粹主義高漲、政黨惡鬥加劇、社會兩極分化，整個美國正走向集體瘋狂和墮落。

凡事之不近人情者，鮮不為大奸慝。特朗普在大選前幾天強行在最高法院加入一名保守派大法官，顯然是為自己敗選後發動司法戰預作鋪墊。這一招不可謂不高明，但也恰恰反映他不遵守民主規則，視民意如浮雲。試想想，如果大選糾紛鬧上最高法院，而判決又傾向於共和黨，民主黨會接受嗎？支持拜登的選民會接受嗎？如果大家都不接受，又將如何收科？引發憲政危機事小，爆發騷亂甚至內戰事大。

面對千瘡百孔的爛攤子，任何人都無能為力。拜登發表勝選聲明，承諾重建並團結國家，致力應對疫情及種族公義等議題。雖然用心良苦，但能不能做到則是另一回事，尤其對一個78歲老人而言更是難上加難。美國新冠肺炎疫情遲遲未能受控，每天新增病例仍維持10萬宗以上，而且屢創新高，正是因為美國社會極端自私自利，團結云乎哉？