一個高官，一個部門，表現差劣到甚麼程度才會被人叫做垃圾？律政司司長鄭若驊，去信法院提出介入「慢必」陳志全私人檢控議員郭偉強普通襲擊的案件，表示不提證供起訴，但信件竟然寫錯聆訊年份，2020年寫作2019年，被陳志全在社交網站大鬧「律政司垃×圾」，令律政司上下都面目無光。這可能是陳志全近年比較似人話、引起大眾共鳴的說話。律政司劣迹斑斑，令法治淪陷，不單止保護不了市民，連動物也失去應有保障。

今年2月，深井豪景花園高空擲下30隻動物案，死傷慘重，兩名疑兇有一人自首，但雙雙獲律政司「放生」，不提起訴，各界早斥縱容歪風助長狂徒，果然，近期殘暴對待動物案日益增加。葵盛西邨花貓陳屍，腹部重創腸臟溢出，料屬人為。八鄉錦上路上村一間餐廳外，黑色唐狗疑被利刀所傷，頭部多處受創淌血，眼珠幾乎跌出，被發現時遭人以繩及電線綑頸，由義工救起帶往獸醫搶救。

還有更恐怖的發生在上周六，香港仔發生野豬遭斬首劏肚虐殺，市民目擊疑兇手部染血持有利刀，警方接報發現一頭野豬遭斬去頭顱及劏開肚腹，山澗水中檢獲一把利刀，還有鋤頭及斧頭等懷疑兇器，拘捕6旬無業漢，在草叢尋獲野豬頭顱及其他內臟，又在現場附近截獲另一名疑兇。其實前年在沙田大圍隆亨邨後山一條山徑，亦曾經發現一隻野豬遭人斬首及丟棄內臟，當時兇徒逍遙法外，未有受到制裁，今時今日慘案又重演。

相信所有愛護動物的市民，對近日發生多宗殘酷對待動物案件都會感到憤怒及痛心，希望警方能盡快緝捕兇徒歸案，政府亦要盡快修訂動物保護條例，增加虐畜刑罰及更全面保障動物福利。最重要的是，拉了人，律政司絕不能放人，否則徒勞無功，罵句「垃圾」亦無補於事。