美國主流傳媒一致報道，拜登已取得290張選舉人票，當選總統再無懸念。拜登團隊已宣布勝選，美國的盟友包括英、法、德、日、加等國的領導人紛紛向拜登祝賀。除非很有把握掌握實際選票數字，主流傳媒不會採取一致立場，世界各國政府和元首也不會在結果未確認前隨便祝賀，避免因結果未定而有所得失。剩下的問題是特朗普團隊會否繼續糾纏下去，興起訴訟。但看來部分共和黨議員都已接受特朗普競選失敗的現實，甚至有人揚言要為4年後的大選作準備了。

我美國相識的朋友以擁護民主黨的佔多，一向不喜歡特朗普的浮誇作風，得悉拜登當選後喜形於色，互相祝賀。其實不少朋友並非拜登或民主黨的死硬支持者，只不過樂意看到特朗普敗選。也有人因為選舉期間的紛亂和社會對立而感到不安，對這場選舉爭拗很不耐煩，不管誰勝誰負，大家都為塵埃落定而高興。不過總統大選分出勝負，不一定意味着和諧重臨，特朗普把點票結果告上法庭，未來3個月仍然未見安寧。

美國傳媒紛紛分析特朗普的敗因，主要是認為他在選前其實取得不少優勢：反奧巴馬醫保，另立接近現時制度的新醫保，有一定說服力，得到不少國民支持；減稅政策令更多人受益，雖然富裕階層得益更多，但中產也得到一定好處，始終有一班傾向保守的選民會反對均富的稅務政策；他的經濟政策也受到肯定，一般國民都覺得經濟好轉，就業機會增加，大家都收入多了。

特朗普施政最大失策、令他失落最多選票的是處理新冠肺炎疫情弄得一團糟。他一早堅持甩鍋中國，民調結果顯示並沒有引致他失分，反而為他帶來一定支持，但甩鍋後他的政府並沒有適當政策行動立刻跟進，疫情初起時掉以輕心，準備不足，舉棋不定，才是致命傷，令支持度驟降。很多人指正是因為特朗普政府沒有清晰指引，醫療物資分配欠妥當，才令美國死亡人數達24萬之眾，成為全球之冠，這個錯失被視為缺乏領導。政府疏忽不作為，把大部分年長選民置於高危、陷入恐慌是重要失着，因這班年長白人本來是他保守派政治的忠實支持者，現今被政府置於危險邊緣，得不到足夠照顧，肯定會激怒這班潛在選民，把他們驅趕到對手陣營。另外，特氏在疫情凌厲時不顧科學，忽視專家意見，信口開河叫國民喝消毒液預防，隨便推薦未經監管機構批核的藥物，相信也嚇怕了一向比較溫和的中間派選民。

全國經濟因疫情陷於低谷，當特朗普的挽救刺激經濟方案未能順利在國會通過，特氏便失去扭轉劣勢的機會。