香港愈來愈似一個妖獸都市，社會黑白顛倒也就罷了，就連人之所以為人的惻隱之心都失去。本港連日驚爆多宗殘酷虐待殘殺動物的新聞，令人髮指。有義工在八鄉發現一隻唐狗被斬多刀受傷，部分傷口深可見骨，左眼珠幾近跌出眼眶，血肉模糊；又有市民在香港仔黃竹坑道一小徑發現野豬屍體，屍體頭部疑被利器割去，腹部被劏開，疑有人帶備利刀上山虐殺野豬，一人被捕。

隨着城市發展一日千里，原本居住在山野郊外的動物頓失家園，野豬正是一例。為了生存，牠們只好接近民居甚至闖入市區覓食，但說到主動攻擊市民則少之又少。身為萬物之靈，人類本已享盡資源和佔盡優勢，對野生動物趕盡殺絕之餘，為何還要用如此極端兇殘的手段，令牠們在極度痛苦和驚恐之中死去？要是野豬擾民，難道不能循正途交由漁護署處理嗎？

虐待動物令人鄙夷，擺明是懦夫所為，只敢向更弱者抽刀。德國哲學家叔本華早於19世紀已於《論道德基礎》提到：「既然對動物的同情是如此緊密地和人性的善有關，那麼可以肯定的說，對動物殘忍的人不可能是善人。」虐待動物的人當然不可能是善人，他們沒有同理心，沒有惻隱心，對現實有諸多不滿，甚或受到壓迫，卻出於欺善怕惡的怯懦本性，不敢對壓迫他們的人與事說不，只敢向不懂言語、無力反擊的弱小動物施以毒手。套用香港人常說的俗語：呢種人真係唔死都冇用！

然而，看一看我們的律政司，再看一看我們保護動物的法律，當知虐殺動物成風，豈是無因。前者跟虐畜狂徒沆瀣一氣，早前放生深井豪景花園掟動物落樓案的兩名兇嫌，即時引發「破窗效應」，同類案件如火山噴發；至於本港保護動物法例落後，罰則輕微，港府說要修例說了多時，至今仍是拖字訣，連動物警察也不肯成立。香港淪為妖獸都市和動物地獄，為官者冷血絕對難辭其咎。