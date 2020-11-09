美國總統候選人拜登老神在在，說會獲得300張以上的選舉人票贏得大選，成為白宮新主人。筆者當然信他，老人家入主白宮是早晚之事，本欄更是早在今年5月，已押注在民主黨候選人身上。

5月3日，這個小方塊刊出一篇文章，題為「北京估計白宮要換人」，內文這樣說：「美國總統特朗普批評中國，正竭盡所能讓他輸掉下一屆總統大選。看來白宮主人誤會了，哈哈，讓我替北京澄清吧。請特朗普聽好了，中國不是用行動去讓總統先生輸掉選舉，而是經細意評估後，認定你大勢已去，無法連任。」

在下為甚麼敢這樣代北京發言？因為我單透過幾種簡單的指標作推算，也能認定特朗普連任無望，中南海掌握的訊息勝我千百倍，他們當然會得出相同結論。我的其中一個觀察指標，就是看美國民情，經評估後，上文續說：「按常理推斷，美國人會讓特朗普連任的機會不大，做人嘛，笨一次就夠了，難道還要繼續去當傻子嗎？」到今年9月22日，美國大選前一個多月，本欄重申上述觀點，文中說：「中國整個對美外交態勢，似乎都押注在民主黨總統候選人、前副總統拜登之上。這盤賭局，我信北京的眼光……」

我敢判死特朗普的另一「秘訣」，其實本欄已闡釋了多年，只是很多人未必知其妙用而已。這道理就是：世運永遠變動不居，這年頭流行「打大佬」，誰在上位，誰就要受靶。上一屆美國大選，筆者幾乎沒有講過一句看好民主黨候選人希拉妮的話，因為她是傳統建制派大佬的代表，而天運卻是加持於作為挑戰者的特朗普一方。及至今屆大選，本欄卻沒講過一句看好特朗普的話，因為他當選總統後，就一變而成了大佬，既然時不他與，自是必敗無疑。你要是能勘破上述道理，又懂得活用的話，可能勝過事前研究100個民調結果。