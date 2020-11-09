人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，近排幾紅，日日有佢新聞。之不過，長期民望食泥嘅司底驊，應該「冇新聞就係好新聞」，依家多新聞，都唔慌好嘢啦！呢，近排虐殺動物時有所聞，虐待唐狗啦，斬到佢見骨眼珠幾乎甩埋，又有野豬遭斬首劏肚。有關注動物組織就表示，今年2月深井豪景花園虐待動物案嘅疑兇獲司底驊放生，或縱容歪風助長狂徒，導致近期殘暴對待動物案無日無之。

所謂「賞足榮而罰可畏，智者知榮辱之必至。是故勸善之心生，而不軌之奸息」，依家有人掟30隻動物落街，死傷枕藉，明明證據確鑿，而擲者亦自己投案，司底驊竟一反白眼「放生」之，咁又點怪得輿論話佢助長虐畜歪風呢！作為律政司司長，司底驊經常犯低級錯誤，檢控甩轆，被人笑到面黃，最新一單就係佢去信法院，提出介入前立法會議員陳志全私人檢控議員郭偉強普通襲擊一案，並稱將不提證供起訴，點知畀外號「慢必」嘅陳志全快如閃電般喺臉書上圖文並茂，指司底驊將原定2020年11月9日嘅聆訊日期，寫錯為2019年11月9日，狠批「律政司垃×圾，聆訊日期都搞錯」。

阿哥！呢啲咁小學雞嘅錯誤，都唔係第一次犯咯！2019年11月有單5名男女被控喺灣仔堅拿道西一個單位管有爆炸品，辯方發現律政司檢控書寫錯被告名字，張三作李四，5人當庭獲釋，警方事後趕到法院帶走5人，你話係唔係貽笑國際吖？咁低B嘅錯誤，又難怪被質疑故意包庇！有學者就話啦，現時律政司充斥庸才，有能者都跳船走鬼晒，律政司內部上樑不正下樑歪，司底驊若無心戀戰，應當退位讓賢！

司底驊擺到明德不稱位，長期霸住毛坑不拉矢或作狀拉矢，好鬼肉酸啫！2019全球法律和秩序指數排名，香港排名由前一年嘅全球排第5，暴跌至全球排82名，都真係跌到四腳朝天，同司底驊民望食泥有得揮！