美國大選勝負已分，然而特朗普一再以爛招拒絕及抹黑選舉結果，刷新了世界對美國民主選舉與民主精神的認知下限。選後的民主燈塔國，恐怕會迎來一場災難，政治體制、人文質素百孔千瘡，國家亦面臨一場嚴重分裂與對壘。體面的失敗與光輝的勝利之間，體制及文化質素最重要，但美國卻公演了一場最爛民主騷！

過去3年多，特朗普式政治任性、經濟狂肆、個人主義橫行美國，今次大選亦由頭到尾都是特朗普式衝擊理性體制的表演，到開票之後，特朗普不厭其煩地誣衊美國人一人一票產生的結果，其支持者更利用網絡平台組成「停止偷竊選票」，個人利益高於美國利益，各種下限行徑看得人瞠目結舌。

幸而，美國媒體這次不再讓步，紛紛加入「一沉百踩」陣營，就連特朗普在開票後召開的記者會，亦有3大電視台史無前例地「腰斬」直播，特朗普的聲音「被消失」。採取類似行動的還有個人社交平台Facebook、Twitter等，不是停止特朗普陣營的離譜言論及行動，便是在相關推文上加警告字句。正如美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司及全國廣播公司停止直播時解釋，特朗普提出了多項虛假指控，需要查證，故要停播。對於一個身居總統大位的人來說，這無異是最大的恥辱，但這次特朗普連罵「假新聞」的機會與平台也沒有了。

美國的亂象，看得牙齒印最深的伊朗很高興，該國精神領袖哈梅內伊亦在互聯網發文諷刺，指今次美國大選被指是美國歷史上最舞弊的選舉，而說此話的人正是美國現任總統。哈哈，還有更好笑的事嗎？

德國外長近日亦單打美國大選，直言美國的選舉不是一場獨腳戲，而是一場民主選舉的示範，他認為體面的失敗比光輝的勝利，對民主精神及操作更重要。可是美國上下做得到嗎？外間信心真的不大。