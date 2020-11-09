中共五中全會通過的「十四五」規劃建議中提出要建設「韌性城市」，這是該概念首度出現在內地歷次5年規劃文件中，牽涉城市行政管理、經濟發展、產業布局、社會治理、城市規劃等諸多方面。

物理學範疇的「韌性」，是指材料在塑性變形中吸收能量的能力。韌性愈好，脆性斷裂的可能性愈低。城市的「韌性」，則是指在受到重大衝擊時，能夠有效抵禦、減輕損失、盡快恢復正常的能力。這些衝擊包括地震、海嘯、泥石流、洪水等重大自然災害，以及戰爭、暴動騷亂、傳染性疾病等重大事件。

城市化進程突飛猛進，各類難以預料的風險和挑戰也在增多。今年的新冠肺炎疫情給中國人上了沉重的一課。武漢疫情爆發時，作為一個近千萬人口的大都市，醫療資源短缺，物資保障不足，幾近陷入癱瘓。這暴露的就是韌性不足的問題。可以說，韌性已經成為大城市未來可持續發展的剛需，亟待加大投入，或未雨綢繆，或亡羊補牢，彌補脆弱短板，增強抗風險能力。

與2003年沙士疫情相比，新興技術對城市運行帶來了巨大的撬動變革。大數據、人工智能、移動互聯網、機器人、雲計算、物聯網、移動通訊技術的迭代升級，實現了社會資源與城市空間高度匹配。依託互聯網進行社區防控、病情診斷、物資調配，提升了應對疫情的效能；網上教育、遠程辦公、電子政務、電商外賣以及各種共享經濟模式，對於維繫疫情期間的復工復產、工作生活、社會運行等發揮了重要保障作用，也為城市韌性提供了更好的支撐。

某種程度上，這檢驗了智慧技術在城市韌性方面的能力，拓展了應用場景。未來的韌性城市規劃，除了兼顧居住、工作就業、交通運輸、應急避難等空間功能形態和硬件基礎設施，也要考量技術應用和制度軟環境建設。但最根本的在於，能夠高效地使用這些韌性資源。要有自由有效的互動機制，令訊息正常流動、敏感感知變化、及時反饋處置，最優化地配置資源，才能確保同呼吸、共命運，真正令城市具有韌性。

新冠肺炎疫情剛發生時，儘管武漢有全國最先進的病毒實驗室，有直通高層的疫情上報渠道，但不僅沒有很好的利用，反而箝制輿論，打壓良心醫生，貽誤時機，導致了疫情的肆虐蔓延。任性權力與人治模式，使得本來應有的韌性脆化，直至斷裂崩塌。

再如，對於抗震，也並非沒有工程標準，然而，在2008年汶川大地震中，坍塌最多的是學校，黨政機關的辦公大樓則是受損最小的，工程質量的差別一目了然。城市排水設施年年維修，卻每逢洪水便成「海景」。而橋樑建成即開裂垮塌等豆腐渣工程，更屢見不鮮。這就涉及到執政者的良知，是城市韌性和社會良性運行的不可或缺元素。

如果沒有有效的執行和監督機制，韌性就難以構建和施展，城市始終處於僵硬固化狀態。任性的權力，是韌性城市必須解決的最大障礙與堵點之一。