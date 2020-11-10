正論：半撤辣招挽樓市　振興經濟邁一步

中美貿易戰、反修例暴潮以及世紀肺炎接二連三爆發，本港經濟疲不能興，各行各業危在旦夕，裁員潮結業潮陸續有來，相信年底情況更惡劣。《東方日報》為民發聲，早提出撤除樓市辣招以搞活經濟，政府遲遲未採取行動，本報鍥而不捨，各界呼籲，終令頑石初點頭，今日獨家披露，政府將會撤銷工商舖的額外印花稅徵費，為振興經濟邁出一步。

回顧樓市辣招由來，當年金融海嘯後樓價狂彈，港府為壓抑樓市炒風，於2010年推出辣招，徵收額外印花稅，之後一再「加辣」，再收取雙倍印花稅及買家印花稅。買樓36個月內轉售，將按持有期繳付額外印花稅最高達兩成；雙倍印花稅是指購買第二個物業的買家，從價印花稅調升至劃一的15%；非香港永久居民及所有公司購買本港住宅，須繳付15%的稅款。後來炒風轉向樓上舖、商廈，以及車位，政府在2013年2月再出招，非住宅物業亦實施雙倍印花稅。

以香港樓價高昂，額外稅款以百萬元計，政府因此增加大量稅收，以為一舉兩得，故此一直未有意圖檢討。政策制訂需要審時度勢，經濟氣候轉變，需要迅速作出回應，以免好心做壞事，「八萬五」及停建居屋都是反面教材。市場人士指出，樓市因為辣招過辣，失去自動調節功能，交投冷落，有價無市，陷入冰河時期，本報多次強調，樓市是經濟大動脈，樓市活可以帶動多個行業轉旺，現在經濟一池死水，需要活水注入生氣，撤除辣招，激活樓市，讓相關行業受惠，是當前最快捷有效、成本最低的方法。

世紀疫潮重創本港零售業，商舖首當其衝，據資料顯示，今年第三季尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環四大核心區內空置舖位數目上升37%，平均空置率高達12.6%，創下新高，其中銅鑼灣商舖空置率最高，達到18%，可說是「慘絕」各區。估計現時全港空置舖位超過4,000間，若再計算商場和樓上舖，數字更加驚人。而港島5個地區甲級商廈空置率亦趨升。購物之都，變了吉舖之城，慘不忍睹。整體供應大於需求，如此情況下，再加辣招作祟，工商舖炒家早已絕迹，真正買家卻步，核心區商舖租售價大幅下跌40%至50%，依然難找人接火棒。

有炒家才需要有辣招，樓市冰封，預計成交跌四成，辣招已完成歷史任務，再堅持便失去本來意義。中央政府在疫潮爆發迅速出招穩定經濟，加大財政寬鬆措施，一橋之隔的澳門，救市率先允許按揭客戶只償還按揭利息，暫停供本。港府不是沒有做，而是做得不夠，不得其法，像早前金管局放寬非住宅物業按揭成數至五成，依然未能扭轉工商舖市場的跌勢。

本報獲得的獨家消息，由於經濟已經到達危急階段，樓市積弱，工商舖情況尤甚，故此政府決定先從非住宅物業撤銷辣招，取消工商舖的額外印花稅徵費，買賣雙方毋須支付雙倍稅率，預期可以催谷市道，增加交投。業主不用丟空舖位，可以趁此機會套現。長線投資者亦可以在市價較低的情況下入市，一家便宜兩家着。連帶相關行業，包括地產、銀行、裝修、法律服務等行業，亦會因此而轉趨活躍，對帶動經濟走出低谷，有一定助力。

政府是次行動算是回應各界的訴求，雖然委實來得遲了一點。美中不足的是，今次只是半撤辣，工商舖先行，住宅物業依然限制重重。當局一向的態度，是把住宅跟非住宅市場分開處理，前者因為直接涉及民生，被視為燙手山芋，政府態度是斬腳趾避沙蟲，盡量不去觸碰，以免被指助長炒風，阻礙市民上車，引起爭議。然而，辣招已設置十年，樓價依然上升不絕，遍地無殼蝸牛，有意置業者顯然未受惠於辣招，反而要硬食附加稅項，上車成本更難負擔。政府弄巧反拙，反而造就劏房市場，業主既然賣不出去，把單位一分為幾伙，收取租金牟暴利。總之辣招破壞樓市生態，屢屢出現畸形狀況。

為官者應該果斷決策，不應畏首畏尾，更不應抱殘守缺。窮則變，變則通，救市如救人，要把握機會，切忌拖泥帶水，耽誤關鍵時機。最新綠置居及新居屋銷情冷淡，偏低樓價仍乏人問津，反應竟不及一些私樓新盤。市場是一門學問，不能一本通書睇到老，更不能一招用十年。撤辣帶來活水，並非洪水猛獸。水能覆舟，亦能載舟，逆水行舟不可行，政府應該順從市場，回應民意，順水推舟，一舉撤辣，讓樓市自然發展，回歸常態，經濟才有望重拾正軌。