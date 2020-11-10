世界視線：美選戰硝煙猶在　韓外交搶佔先機

雖然美國民主黨總統候選人拜登已宣布勝選，但現任總統特朗普拒絕認輸。由於這場激烈選戰的硝煙仍未完全散去，各國要麼早早選邊站向拜登發出賀電，要麼靜觀其變以防不測，唯獨是南韓搶先坐言起行，外長康京和於周日啟程訪問美國。表面上這位南韓女外長是與美國國務卿蓬佩奧商討雙邊事務，然而外間皆知，她此行必欲與民主黨甚至與拜登本人會晤，以表達青瓦台的外交訴求。

特朗普主政白宮期間，朝鮮半島局勢表面上大致平靜，但對於南韓來說卻並不盡如人意。在針對半島和平進程的首要問題上，特朗普打破過去歷任美國總統所維持的三八線權力平衡遊戲，決定直接與北韓領袖金正恩舉行雙邊峰會。這固然營造了特氏促成半島和平的公關戲，有助於他問鼎諾貝爾和平獎，但南韓卻因此被冷落在一邊。

須知道，自從金正恩的先父金正日時代開始，平壤當局便一直謀求與美國展開直接、對等的雙邊談判，這既可提升北韓的國際地位，又能削弱南韓在半島局勢上的發言權。特朗普實際上成就金正恩，讓他實現了先父的願望。然而事情發展至最後，半島和平進程並未因為特金會而有所突破。

伴隨着特朗普在半島問題上冷落南韓，日本亦對南韓採取了強硬政策。日韓兩國在領土主權、殖民統治歷史遺留問題上一直存在糾紛，雙方互相指摘。然而在去年7月，日本突然對南韓實施出口原料限制，瞬間扼住後者的工業生產，顯然令兩國爭端提升至新的層級。照道理，作為日韓共同的盟友，美國自當平息雙方不和，以確保東北亞局勢穩定，但特朗普政府卻似乎更在意向兩國追加美國駐軍費用。於是，在東京忙於協助特朗普推動印太戰略圍堵中國之時，文在寅入主的青瓦台對美國卻顯得冷漠和疏離。

由是康京和的美國之行，既可打探拜登內閣對東北亞局勢的外交政策方向，同時可能向白宮的未來主人放出兩個訊息：一是務必重視南韓在半島和平進程上的主導作用；二是推動重新調整美日韓三角關係，以達致地區權力再平衡。