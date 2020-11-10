產評：熱錢興風作浪　當心股市反高潮

美國總統大選結果似有還無，雖有國家向民主黨參選人拜登發賀電，但亦有不少國家保持緘默，以待美國政府正式公布。環球股市一於少理，大炒拜登當選概念，加上研發疫苗進展消息，推波助瀾。可別忘記，如今歐美疫情反彈，疫苗尚未有確實推出的時間，全球經濟前景未明，靠市場流動性推高股市估值，風險不言而喻。須提防當美國政局底定，一切憧憬回歸現實，股市隨時出現反高潮！

拜登雖以勝利者姿態示人，強調不分藍紅只在乎美國，圖團結民意，可至今特朗普仍堅持要就「選舉不公」訴諸法律，亦未見美國總務署（GSA）正式確認總統當選人或披露具體的過渡安排，頓令政局陷入混亂狀態。

近日投資者市場的避險需求不減，黃金及比特幣價格反覆高企。可奇怪的是，就連被視為風險資產的股市亦同步向上，彷彿要將特朗普在任以來的景氣頹風一一掃走，美國科技股暫時放下拜登主張的加稅和反壟斷政策，波動較大的亞洲和新興市場炒風更愈趨熱烈。

不過，歐美疫情反彈，尤其歐洲部分地區已重啟社區封鎖措施。若拜登正式當選，對防疫取態尚未明朗，一旦採取封鎖措施應對疫情，則第四季以至明年首季歐美經濟表現只怕會與市場預期落差甚大，那股市牛市從何談起？

另方面，美國政局底定後，市場焦點將重返財政刺激經濟措施進度，可民主黨未取得參議院控制權，國會分裂或令新一屆政府變成「跛腳鴨」，意味推出措施的時間、規模和效果難估量。故見避險資產升勢未退，美元弱勢未改，長線資金骨子裏仍謹慎。

那為何環球股市會逆經濟景氣而行？主因是資金押注經濟續差，央行續印銀紙，市場流動性不缺，資產泡沫將延續。可隨着股市估值飛升，風險不斷累積，若宏觀景氣追不上，大冧市只是時間問題。

熱錢善於製造波動市獲利，升與跌都毋須太多理由，亦難以捉摸。試問第四季全球經濟復甦尚未有着落，第一大經濟體又陷入內鬥危機，企業年關難過，失業率和債務高企，反映全球經貿景氣的航空業仍一潭死水，那來大牛市的條件？

所謂「生意淡薄，不如賭博」，經濟景氣低迷，大量資金苦無出路，環球股市被視為大賭場，熱錢充斥，泡沫去到末端往往最大最耀眼，但其本質離不開舞高弄低高度投機。看官宜了解短線跟炒的兇險之處，量力而為，免得財來財去一場空！