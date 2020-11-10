功夫茶：國泰無良欺前線　雙重標準護高層

曾經係全球首屈一指嘅國泰航空因管理不善愈做愈燶，根植香港74年，最終走入窮途末路，上月下旬手起刀落，宣布本港史上最大規模嘅裁員計劃，裁走5,300名員工，旗下國泰港龍亦即時停運。冰凍三尺，非一日之寒，國泰淪落至此，除咗歸咎暴疫夾擊，更多是惡名遠播，店大欺客，劣迹斑斑，功夫茶看夕陽西下，斜暉草樹，不見氣魄更壯，只能贈佢3個字：自作孽！

嗱！國泰一次過裁走幾千名員工，幸存嘅員工亦都冇啖好食。立法會人力事務委員會及經濟發展事務委員會尋日召開聯席會議討論，會上有議員要求國泰主席賀以禮交代日後會否進一步重組和裁員，亦有議員直斥國泰管理層僅減薪一年，卻逼員工永久減薪係「雙重標準」，質疑係欺壓前線。

賀以禮就死撐，指公司重組後流動資金穩健，預計毋須進一步裁員。仲話疫情令全球航空業幾乎癱瘓，國泰嘅客量跌至疫情前嘅2%至3%，必須進行390億港元重組先可以繼續營運，強調已採取一切行動避免裁員，並保留最多職位云云。對於新約被形容為「奴隸式」，賀以禮反駁指新約僅減薪15%，仲牙斬斬話仍有競爭力，能挽留最佳人員，聲稱當航空業復甦後，員工薪酬便能回復疫情前嘅正常水平喎！

阿哥，呢啲咪叫呃鬼食豆腐囉！今年6月國泰宣布進行390億元融資救亡，其中273億元來自港府注資，國泰航空與附屬公司首輪保就業計劃都領逾6億元補貼，結果又係來個血流成河大裁員！依家就誓神劈願話集團進行重組及開放債務市場後，流動資金穩健，有能力應付未來危機！係至好講，立此存照。有評論指出，即使咁大刀闊斧裁員，國泰嘅現金消耗量，也不過係從每月高達15億元至20億元，減少大概5億元。以目前疫情，歐美國家仍持續，面對呢個「百年未有之大變局」，國泰重組，都係掙扎求存，要「重生」你估手指指就有face咩？

事實上，國泰每日都仲喺度燒緊銀紙，賀以禮亦冇交代國泰未來一年嘅計劃同埋如何確保其航運力，唔通學黑猩猩揼心口大家就信吖？有議員仲批評國泰一方面逼員工永久減薪，高層卻只減薪一年，形容係「雙重標準」。以國泰高層管理之廢，喺咁嘅惡劣環境下都未能同員工共度時艱，只顧維護上層福利，你話唔係「雙重標準」係乜吖？唔好忘記，國泰有今日，根本係高層出問題，呢，2015年起連番喺燃料對沖上慘蝕，結果4年累蝕逾240億元，嚴重影響業績。依家高層仲係不知「下詔罪己」，反而欺壓前線，太無良也太不該！國泰航空，愈做愈燶，不如索性執鬼咗佢免眼冤！