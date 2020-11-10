神州觀察：自願減薪測忠誠　剝削員工無遮掩

對於打工仔來說，最開心期盼的無非是可以年年加人工，斷無自願提出減人工之理，就算真的要減，肯定也是形勢所逼，別無選擇。內地今年以來受到新冠肺炎疫情等不利因素影響，日子普遍不好過，於是一些公司企業開始變着法子耍弄減薪裁員把戲，以圖逃過勞工法例監管，而這種只求自保、不顧員工死活的做法，更叫人不忍直視。

廣州一家網絡公司近日被揭以測試員工忠誠度為名，要他們自願填寫每月主動降低一成薪金待遇的申請，聲稱此舉是員工合理合法的權利，表示凡積極報名參與的，之後還會獲派利是作為獎勵。有員工透露稱，公司過往不乏類似操作，不贊同的員工都會受到懲罰，輕則需做檢討，重則捲鋪蓋走人，以致今次據指絕大部分員工都已通過了忠誠測試，「自願」減薪。對於爆料員工，公司則指對方是「懷恨在心、扭曲真相」，已與之解除勞動合同。

平心而論，當遇到世道不景或公司經營環境真的吃緊時，讓員工減薪、凍薪共渡難關並非完全不可以，事實上，這種操作亦早已司空見慣，但一切必須按照相關勞工法例規定辦事，及需徵得勞方同意，資方不得以任何強迫或欺騙手段達致目的。惟「自願減薪」這種提法本身就不符合法規與事理，如果員工真的有此意向，自然會主動向公司提出，但公司又是群發問卷，又是統一動員，那就不能說是員工的自發自願之舉，而是一種被迫行為；說到底，無非是一些無良公司想讓一切看起來像比較通情達理，又能有效規避法律風險而已。

有網民怒斥涉事公司此舉簡直就是在「耍流氓」，況且是在對方宣稱收益良好的情況下進行減薪操作，實在沒有道理，不少網民更對當下社會仍有這種明目張膽的剝削勞工現象出現大惑不解。然而不解歸不解，發怒歸發怒，有些現實就是這麼無奈，該面對的還需面對，始終就勞資關係來說，勞方是處於弱勢，更別指望勞工法例可全面保護勞方權益，員工其實就是砧板上的肉，在減薪一事上並無多少選擇餘地，就算公司變相提出某些無理要求，最終多半只能「被自願」接受，否則下場只會更糟。

是故今年以來，這種招數已被不少公司廣為使用，有的做法相對隱晦、迂迴一些，有的則同樣無所顧忌，普通打工仔或因自身議價條件較弱，但為了生計，卻不得不接受所有苛刻、不公的工作待遇。而一些公司似乎也吃準了這點，每每做出更離譜的苛待員工事件來，像江蘇昆山一間電子廠早前就將員工證件胡亂拋在地上，廣東東莞有員工集體跪地自搧耳光，還不能喊痛，又是為了考驗所謂的忠誠度。