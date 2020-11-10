中央政府的「十四五」規劃，對香港的要求是3個：一是發展國際科技創新平台，二是「一帶一路」功能平台，三才是大灣區的融合。這與香港一直以來的重視次序剛好相反。

香港的想法是短視和急功近利，着重的是要中央政府給予惠港政策，有如CEPA和個人遊。中央政府則是從大處和長遠着想，也是對香港的督促，而不是如以前，聽任香港自吹自擂。可惜，香港的反應還是與前沒有分別。

創建國際科技創新平台方面，香港政府提河套區。河套區已經變成深港科技創新區，可是香港方面的近一平方公里土地，這麼多年來還只在建設期間；相反，深圳方面決定開發遲於香港河套區，但今年4月底已經引進了102個科技項目。兩地的建設速度和反映出來兩地政府的積極性，可以見到巨大的差別。

香港捨河套區以外，別無其他規劃。河套區建設遲緩，究竟結果如何，難以預料，但至少已大大落後於深圳。以這樣的政策取態和具體表現，怎樣期望特區政府會真的在建設國際科技創業方面努力呢？相比深圳，香港沒有產業規劃，沒有科技規劃，香港最近的2030年遠景規劃不過是公關的吹牛，沒有實質的投入作為落實的基礎，也當然沒有產業和科技真正的設想。

回歸20多年，特區政府還是沿用殖民地時代的自由放任政策不作為、不投入於長遠發展，甚至比起殖民地麥理浩上世紀70年代的新政大大落後。科技創新不是貿易發展局或投資推廣署的公關操作便可成就，也不可能是簡單的招商引資。本地沒有科技的基礎與條件，不可能用錢堆砌出來，需要政策、人才。特區政府仍未轉變思維，缺乏政策和人才（不僅是大學裏發表論文的教授），怎樣推動科技創新呢？

同樣的情況亦見諸香港的「一帶一路」有關政策，一是沒有政策；二是還依靠貿易發展局舉辦一年一度的公關式國際會議，沒有其他舉措。中央政府在2013年底倡議「一帶一路」的發展，提議香港參與也有幾年時間，特區政府只設了「一帶一路」辦公室，到今年才委任人員，實則全無作為，白白浪費了幾年時間。今次中央政府要求建設「一帶一路」功能平台，特區政府是否明白？甚麼時候才會認真討論怎樣參與發展呢？

香港社會不少人把珠三角當作大灣區，香港在其外也不願意與之融合。特區政府的作為仍是要惠港政策，不考慮怎樣與珠三角共同發展，爭取雙贏之局，甚麼時候香港朝野才會清醒過來？