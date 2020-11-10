特朗普這個世界級的頭號跳樑小丑終於跳不下去、蹦不起來了，終於應了跳得愈高、跌得愈狠的老生常談。他現在拒不認輸、大喊大叫要「打一場全國範圍的法律戰」，不過是垂死掙扎，是「還嫌自己那點德性散得還不夠」。特朗普聲稱是「為國家而戰」，他極有可能繼續煽惑起一些人和他一起衝鋒陷陣，燃燒起「國家戰火」。

這場「國家之戰」真要打起來，當然就絕不是「法律戰」那麼簡單，群眾互鬥、動刀動槍、騷亂暴亂、打砸搶燒絕不出奇。對特朗普而言，挑起法律戰，就能攏住和煽動粉絲保持選舉以來的狂熱。法律戰就像一杆號令三軍的帥旗，高高舉起，拚命揮舞，特朗普就能繼續「運動群眾」。不過，法律戰也好，製造動亂也好，特朗普手中的時間不多。

明年一月，不論這個戰、那個戰打得怎樣，特朗普都要捲鋪蓋走人，如果那時他還想「為國家而戰」，那就只是「街頭戰士」而已，再不能靠「推特」指揮千軍萬馬。對此，特朗普最是沒底，而一個人最是沒底甚麼，就最要嘮叨甚麼。眾人所見，大選以來，特朗普就多次聲稱，一旦落敗，他不會「咁順攤」交出權力。然而，不甘心、不順攤，只是他的一廂情願，他的對手毫不含糊的表示，屆時當局有的是辦法把賴死不走的特朗普趕出白宮，他是在自取其辱。

不管怎樣，特朗普這一章就要翻過去了，拜登就要書寫新篇章。他的新篇章如何書寫，世人尚不知。現在可知的是，就政客風格作派而言，拜登與特朗普截然不同。特朗普當上總統、執政4年又黯然下台，給人留下的故事和談資，就是他的低智、愚蠢、瘋狂、無賴成性、謊話連篇。

據統計，不到4年時間，特朗普累積了超過兩萬個謊言，平均每日20個。這些謊言大凡被揭穿之後，就以新的謊言去掩蓋狡辯，結果謊言冚謊言，愈滾愈多，煉就了美國歷史上最厚面皮、最不把無恥當回事的總統，打造了以白宮為核心的世界上最大的謊言共同體。