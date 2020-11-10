言為心聲，聽一個人說話，大概就可以了解其性格及行為。拜登在勝選演說中宣稱，要找回美國的靈魂，讓美國在全球再次受到尊重。相對於特朗普開口閉口「美國優先」、「美國第一」、「讓美國再次偉大」，拜登這番話顯然務實得多、理性得多，可見兩人性格南轅北轍，一個沉穩，一個浮誇。

你的嘴，決定你的命運。特朗普的失敗，不僅僅在於其顛三倒四、不按牌理出牌的行為，更在於其狂妄無知、邏輯混亂的言語。他治下3年多，美國確實在許多方面傲視全球：總統說謊世界第一、辭退官員世界第一、退群毀約世界第一、新冠肺炎感染病倒和死亡人數世界第一、種族衝突和槍擊事件世界第一、警暴濫殺無辜世界第一……更好笑的是，特朗普是唯一一位被其律師、前官員甚至親姪女爭相出書大罵的現任總統。正如拜登所說，不必讀這幾十本書，單看書名就知道這是一個甚麼樣的人：《火與憤怒》、《恐懼》、《暴怒》、《不忠》、《共謀》等等。

就是這樣一位誠信蕩然、人格破產的總統，竟然還想再做4年，而且獲得7,000多萬選票支持，簡直令人無語。

上樑不正下樑歪，特朗普不僅破壞民主精神，摧毀道德觀念，更拉低了美國社會集體智商。從近日美國各地發生的武裝示威和暴力衝突，就知道這個號稱民主典範的國家已墮落到何等地步。幸好他爭取連任失敗，否則任其再折騰4年，美國不徹底分裂、徹底衰敗才怪。

對白宮新主人來說，當務之急除了抗疫，就是彌補特朗普造成的社會撕裂。拜登說要找回美國的靈魂，讓美國在全球再次受到尊重，無疑說到了重點，目前美國社會最缺乏的正是團結，只有團結才能找回靈魂，只有找回靈魂才能再次受到全球尊重。怕只怕說易行難，一位78歲老人要收拾這個爛攤子，彌補社會嚴重撕裂，又談何容易！