香港反對派由多重勢力組成，本土派最擅長打網絡文宣，甚至與國際勢力聯繫，外國示威都出現港獨旗幟及標語，小漢奸也頻頻游走各國與政客打交道，青春就是多活力，若能用於正軌是社會之福，可惜他們從來都不想建設家園，而是想攬炒摧毀。

相比之下，泛民主派實在相形見絀，老化而且陳腔濫調，一本通書睇到老，使不出甚麼新花樣。他們戀棧議員權位，搬龍門稱獲民意支持，其實自欺欺人，外界早不看好泛民主派留在議會有甚麼作為，果然，立法會延任會期開始後，泛民議員依舊重施故技，不斷透過點算開會法定人數「拉布」，月來已經3度流會，拖延了審議法案進度，卻明知未能阻止通過，浪費時間資源，令民生受到影響。有團體到政府總部請願，促請立法會主席梁君彥革除拉布議員資格。

中央當然知道情況，有傳將會對泛民議員出招，取消多名「拉布」議員的資格。人大常委會將會加入相關議程。早前被取消參加立法會選舉資格的郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒以及梁繼昌，更是最高危分子。

《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」涵蓋嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關依法履行職能行為，而根據《基本法》第104條，立法會議員就職時需宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，表明要盡忠職守及遵守法律。以上兩大戒條，泛民都涉嫌觸犯，被取消資格也難怪人不留情。其實，以前拉布的確造成一定破壞力，建制派無計可施，無能政府亦有點投鼠忌器。可是時移世易，泛民主派在議會的影響力日益減低，再加上政府及建制派開始懂得這個遊戲玩法，而有中央作為後盾，加上《港區國安法》推出，泛民還以為繼續拉布無阻撓，實在太過天真，亦顯示他們不思進取，被時代淘汰是勢所難免。