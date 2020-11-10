電話騙案事件擾攘多年，至今還未能成功遏止，相信與騙案的國際性的本質與分布有關。早前已見傳媒報道，犯罪者打電話的地點可以是在歐洲，也可以在亞洲或非洲，以現今的電話通訊網絡之先進，費用之廉宜，可以是從地球上任何角落打出，不受地域限制。打電話行騙者可以是從內地招聘，也可以聘自台灣，重要是語言相通，大家可以有共同語言溝通。我不知道中文世界之外，有沒有操其他語言的騙徒，既然騙案金額動輒過萬元，也有幾十萬、幾百萬元的，本小利大，相信沒道理被使用其他語言的騙徒忽略，是香港傳媒沒有報道，還是他們沒有在香港活動，所以不報？

雖然警方不斷叫市民提高警覺，但騙案未見收斂，反而行騙手法與時並進。初時騙徒用的來電藉口是郵局或速遞公司有包裹交付，以及內地存款銀行被發現有不正常交易，通常被指涉嫌洗黑錢之類，要交警方處理。這些舊橋段今天仍有繼續使用，證明依然有效，我近期還收過聲稱某速遞公司的來電，提醒我去提取包裹，以及香港入境處的來電，說我有人事登記紀錄不清。最新的橋段則是醫療機構來電，是有關新冠肺炎檢測結果，可見騙徒的藉口確實能夠追上時代。

要分辨陌生來電是否電話騙案其實不太困難，他們早期是使用其他國家的電話號碼，因為來電顯示可以看到有關國家的地區字頭，凡是陌生號碼來電可以一律拒絕接聽。萬一不慎接聽了電話，還可以從來電的說話內容分辨，因為他們用上新科技，電腦自動撥打出去，要求接聽者按掣，如廣東話按1字、普通話按2字之類。讓人奇怪的是，無論香港郵政也好，入境處也好，都沒有說英語的按掣，這當然有違香港政府部門的常規，因為香港政府部門仍然帶着港英時代遺風，可能不設普通話，不可能缺英語接收頻道，所以我們熟悉的人，一聽便知假冒。至於發展到派人上門展示內地公安拘捕令，親自陪同受害人去銀行提款過數，倒是近月來才見報道的新招數。可惜根據警方消息，這些上門人士懷疑也是被操縱的受害人，恐怕幕後首腦並不在港，不易拘捕歸案。

曾在本地電視看到警方提醒市民提防電話騙案的宣傳片，不能說他們未盡責任，但針對電話騙案的類型，是否可以多拍幾個版本，以令受眾印象加深？另外，電話騙案犯罪者被捕後情況，審訊內容，判刑如何，是否也應廣泛宣傳，讓市民加深認識？電話騙案是跨區域犯罪，追查拘捕審訊判刑也有賴區域合作才能有效控制，所以本港以外的拘捕判刑也應加入作宣傳內容。