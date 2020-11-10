香港新冠肺炎疫情仍然沒完沒了，除了隔些時日總有源頭不明個案，大埔區更因為過去一周最少有9人確診，淪為播毒高危區。食衞局擔心區內有隱形傳播鏈，一連3日透過流動車輛前往大埔派發及收集深喉唾液樣本瓶，鼓勵區內居民檢測。然而，這些都是亡羊補牢之舉，聊勝於無，根本無助徹底擺脫疫情。

觀乎全世界的經驗，惟有中國式的全民檢測才是有效阻截病毒傳播的方法，不僅是早檢測、早隔離、早醫治，而且是全民一起早檢測、早隔離、早醫治。上月山東省青島市爆發疫情，主要在一家胸肺科醫院爆發，懷疑由輸入個案感染院內人員，令病毒在院內散播，累計至少13人確診。青島當局當機立斷，即時啟動全民檢測機制，對全青島市900多萬市民進行檢查，5天內完成，終於阻截病毒在全市大爆發。

偏偏港府畏首畏尾，連有病徵者強制檢測也死拖爛拖，明明高官數星期前已聲稱正在制訂相關法律框架，但至今未有下文，大有不了了之之勢。結果病毒非但未能斷尾，現在大埔又爆出隱形傳播鏈，加上早前的鳳姐確診，過百嫖客成為潛在病毒炸彈，港府僅在大埔區象徵式擺3日流動車又有甚麼用？

最令人羞愧的是，港府抗疫無能也就罷了，特首林鄭月娥還要「請求」中央在香港未能「清零」的情況下粵港澳互相通關。喂，內地早就脫下口罩重過好日子，你香港自己搞唔掂之餘，中央派員來幫手全民檢測又諸多搪塞，現在經濟唔掂了，又來敲國家的大門，不是靠害是甚麼？

不妨重溫港英餘孽、洋奴黃絲最崇拜的美國，其中一任總統的名言：「不要問國家可以為你做甚麼，你應該要問自己可以為國家做甚麼。」某些港人開口閉口追求美式民主，港府又出名崇洋媚外，卻學不到民主的精髓，一味飯來張口輸打贏要，真不知醜字怎麼寫！