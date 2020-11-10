所謂「一沙一世界，一葉一如來」，懂得看的人，只消手握一粒沙，就能看通大千世界；不懂的人，就算擁有整個大千世界，卻無法看通內中一粒沙的紋理結構。現代社會，後者居多，很多人即使坐擁海量資訊，偏偏經常錯判問題。今屆美國總統選舉，網絡上最有名、點擊率最高的香港時事評論員，幾乎都押注在現任總統特朗普身上，他們掌握鋪天蓋地的訊息，卻反倒給障蔽了眼睛，這就是擁有一個世界，偏偏看不通一粒沙的道理。

筆者走的是另一路徑，反覆琢磨一粒沙，借助它，你就能推知娑婆世界好些變化走向。這個園地早在今年5月就斷言特朗普連任無望，所憑的訊息可以很多，但你如不想看太多的話，單借助北京的眼睛便行，中南海怎樣看，你便怎樣看。中國做的情報工作，水平在世界上數一數二，信靠他們，會出錯的機會不大。

2017至2018年年頭，美國和北韓的關係因「棄核」問題而劍拔弩張，其時歐洲、美國近半數輿論都估計美軍會對北韓動武，本欄卻斷言不會。在下所憑者不是別的，只是靠中國國家主席一句話，他說絕不容許任何人在朝鮮半島動武。這句話說得很重，但你要懂得解讀，他敢如此發話，難道是美軍一旦兵犯北韓，中國就不惜對美一戰？當然不是，而是中南海早已掌握情報，判定美國根本無意出兵，所以又何妨慷慨激昂一番。

去年5月，中美打算簽署貿易協議，在臨門一刻，中方突然推倒，這在中國外交史上是罕有之事，今年更不惜對美國國務卿蓬佩奧惡言相向。要是中方估計跟白宮現任班子還有合作機會，斷不會在外交上如此不留一線。他們之所以這樣做，就是憑各種情報和大數據，早已推斷出特朗普勢必下台。這個判斷當然不會輕易告訴世人，但會看的人，自然就能看得出。