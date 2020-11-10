香港廢官防疫抗疫無能，新冠肺炎疫情至今依然彈上彈落，源頭不明確診個案不斷出現，加上「門常開」，由外地傳入嘅確診個案也從未斷絕。呢，大埔區一周9宗確診，衞生防護中心不排除該區已有隱形傳播鏈，日前加碼在該區派發樣本瓶，市民大排長龍領取。

政府抗疫舉棋不定，又扮婦人之仁，明明應強制性全民檢測，卻輕輕放過，搞到唔湯唔水，草草收場。正如有論者指出，當初推行全民檢測應要有決心，若拒絕參與檢測，便不可以到訪公眾地方，不可使用公共交通工具，咁做並非專橫獨斷，而係非常時期非常手段，要保障其他證明係健康市民嘅生命安全。

然而政府船頭驚鬼船尾驚賊，又多政治考量，尤其黃絲嘅「逢中必反」，中央全力支持又話「套取個人資料有陰謀」，結果好事變壞事，一個原本可以做到清零的全民檢測，就咁輕易錯過，你話係唔係政府無能、靠害市民吖？港人望到眼出血嘅港版健康碼，希望可藉着健康碼免檢穿梭廣東省及澳門，可是一直只聞政府話「快喇快喇」，但到依家都係只聞樓梯響，不見碼下來！

新冠肺炎疫情重創各行各業，尤其係旅遊、零售、飲食業，無不吊住鹽水等救命，如果真係要等到14日清零先有望推出港版健康碼，咁就等到鼠去牛來睇怕都冇可能！際此危急存亡之際，有消息指，內地當局深明要本港零確診難度相當大，是以考慮折衷方案，即香港若連續14日少於10宗本地感染個案，並設有完善追查源頭系統，便可推出港版健康碼。政務司司長張建宗就喺網誌好雀躍咁話：爭取盡早通過3地健康碼互換以振興經濟。問題係廢官喺抗疫期間多甩漏，即使落實港版健康碼，內地居民都未必有信心如往日般潮湧來港消費，而若果香港唔生性又有漏洞，因而輸出個案，咁就弊傢伙！廢官真係要打醒十二分精神把好關！