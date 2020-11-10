一年前的11月中，是香港最黑暗的一個星期，先是暴大即香港中文大學爆發「中大二號橋之亂」，然後是理工大學爆發「佔領理大之亂」，兩場大戰延宕幾日，成百上千抗爭者對上數以千計的執法者，一邊是汽油彈、弓箭、石塊，一邊是催淚氣體，最後兩間大學滿目瘡痍，理大損毀最嚴重。一年過去，戰地大學外貌已恢復，但大學的內在似乎一去難回頭。

自《港區國安法》在今年6月30日落實後，本港的動亂活動大減，社會秩序、守法遵紀精神漸重拾舊觀，但象牙塔的衰落及敗退卻無法煞停，兩場暴亂的抗爭者真的攬炒了本港大學，隨之受影響的還有他們的學業、前途，以及香港的教育聲譽。

不要以為這是危言聳聽，只要看看近一年來國際學術機構發布的大學排行榜，包括競爭力、學術、學生就業情況等，本港的大學均在排行榜節節下跌，過去港大、科大及中大在這類排行榜大都保持百名之內，是亞洲區大學的表表者，但今年，3間大學的排名都狠狠插水，被內地、日本、新加坡的大學遠遠拋離。

而本港大學收生亦反映了家長與學生的選擇。今年即使全球受疫情影響，3間大學收取的資優生仍較往年減少，甚至內地、東南亞高材生亦不再來港升學，所以大學收錄的境外生亦大減，香港的象牙塔愈來愈沒有書卷氣，香港作為地區教育樞紐的地位亦岌岌可危了。

排名及教育水平下跌，收生減少及學生質素下跌，一環扣一環，香港的大學教育已進入一個向下急墜的漩渦，本地教育界根本無法制止及改變，因為國際教育界對香港的大學學術表現已打了負評，而本地大學在國際排行榜下跌，必然導致香港要吸引有潛力的準大學生、有質素的人才難上加難。既如此，本港的大學還有甚麼國際競爭力？香港教育最終又進入塘水滾塘魚的困境。當攬炒成功時，大學生們後悔嗎？