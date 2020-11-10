美國大選期間，美國全國廣播公司（NBC）於10月30日揭露，網上流傳一份長達64頁、有關拜登兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件可能涉及造假，發布者稱由香港《蘋果日報》委託撰寫。

該份報告表面上是一家名為「颱風調查」（Typhoon Investigations）的公司所為，而根據NBC獨家揭秘，這份報告的「作者」、瑞士安全分析師阿斯彭（Martin Aspen）被揭並非真人，是AI生成的虛構人物，其他資料也都是盜圖、編造而成；其聲稱曾工作的情報公司亦表示，沒有該名字的人曾在公司工作，而公共紀錄及社交媒體亦沒有該名字的人在瑞士生活。NBC的文章更指，亨特的中國醜聞與黎智英有關。

與黎智英過往對造假造謠賴死不認截然相反，此次被揭發造假後，黎智英忙不迭承認其助手Mark Simon有參與事件，他所使用的金錢亦是由黎的私人公司提供。法律界人士指出，雖然黎智英聲稱Mark Simon不需要得他的容許便可以動用資金，但法律上以該公司名義所進行的事務，其最高負責人有連帶責任，黎智英難以完全「甩身」。而台灣《蘋果日報》早前亦獨家報道有關拜登家族的醜聞，與一些美媒互相呼應，質疑《蘋果日報》與是次事件有直接關係是理所當然的。事件的實質，是黎智英赤裸裸向美國總統候選人特朗普提前表功押寶，期望特朗普成功連任後會繼續關照他。

事實上，黎智英與Mark Simon的割席毫無說服力。Mark Simon曾任海軍情報員，背景複雜，容易令人覺得是有人存心安排製造假報告，為特朗普助選，而他又與黎智英關係密切，認為黎並無涉及其中的說法是匪夷所思。有輿論質疑他只是把事件「攬上身」才宣布辭職。由於事件涉嫌干預美國大選，嚴重影響香港，尤其是香港的傳媒聲譽，香港政府及美國政府都有必要徹查事件，找出主腦及共犯，否則美方有機會以此做藉口，更肆無忌憚干預本港內部事務。

而該偽造「情報」不僅是抹黑亨特及損害拜登競選的動作之一，為右翼企圖利用涉及亨特的陰謀論炮製十月驚奇「奠定基礎」，而且嚴重抹黑中國對外關係，損害中國國家安全。

《港區國安法》第20條規定：「任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下旨在分裂國家、破壞國家統一行為之一的，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪」，第21條規定：「任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第20條規定的犯罪的，即屬犯罪」。黎智英若參與及出資炮製造假文件，已涉嫌觸犯國安法以上規定。

黎智英及壹傳媒公器私用作假新聞，以圖操控美國大選，已成世界醜聞，難逃新聞界敗類之責。白宮易主大勢已定，黎智英於上星期直播忽然「轉軚」自保，稱拜登的處事方式得到不少人認同，無疑為時已晚，誠信已破產，甚至淪為美國棄卒。黎智英押錯寶，或被拜登政府追究其抹黑造假。而其抹黑造假更涉嫌違反《港區國安法》，更應受到追究和懲罰。