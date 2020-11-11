正論：疫境需共度時艱　兩電應減價惠民

衣食住行，樣樣都加，租金貴，樓價高，生活在香港本來已十分困難，現在遭逢疫境，經濟蕭條，市民面臨失業減薪，商戶生意劇減，營運成本卻不減，無論怎樣節流，電費都是必要支出。兩家電力公司醞釀加價，引起各界關注，政府年初起向住宅用戶發放共2,000元電費補貼，到下月便會完結。最新消息兩電未承諾明年減價，只是凍結電費，一毫不減，市民未有實質減輕負擔。

港燈及中電昨日派代表前往立法會，在經濟事務委員會上交代明年電費調整，兩電聲稱增加機組為天然氣發電，面對巨大的電費調整壓力。但由於國際油價下跌，燃料調整費亦降低，抵銷基本電費的增幅，故來年港燈的淨電費維持每度電126.4仙，中電每度電仍舊121.8仙。兩間電力公司均對凍價態度似勉為其難。港燈稱受新冠疫情影響，今年售電量顯著下跌，預計未來售電量亦不樂觀，再加上明年不再有特別回扣，故基本電費仍有加價壓力。

然而，在議員追問下，兩電承認即使來年電費不變，准許回報率仍達最高8%，即是達到利潤管制的准許回報率，根本就是「賺到盡」。政府對兩電凍結加價明顯表示「收貨」，稱希望將電費調整對市民的影響減到最低，要求兩電凍結今年的淨電費水平。廢官明顯未有急市民所急，盡力促使兩電減價。環境局局長黃錦星更代為電力公司解畫，再三強調兩電增加機組為天然氣發電，面對巨大的電費調整壓力。

政府一向被指養肥公共事業巨企，上世紀六十年代起，港府與中電及港燈兩次簽署利潤管制計劃協議，回報率維持多年在13.5%。回歸後，兩電在2008年再簽訂利潤管制協議，把回報率降至9.99%，協議於2018年底屆滿。2017年政府再與兩電簽訂新管制協議，將兩電准許回報率由9.99%降至8%，協議年期延長至15年，每5年檢討。當年有指新協議可望減省電費，但被踢爆實際如港鐵票價「可加可減」淪為「只加不減」，又或是明減實加，口惠而實不至。

電力是獨市生意，卻是民生必需，做生意亦要電，所以兩電在疫市經濟低谷依然有可觀盈利。各界紛紛批評兩電賺到盡，拒絕與民共度時艱。飲食業界尤其表示不滿，指普通家庭可以少用電器，但他們打開門口做生意，卻沒有辦法省電，所以「加1%都不能接受」。而基層市民負擔大，「慳得一蚊得一蚊」，亦希望兩電可以減價。其實一直有建議引入競爭，打破壟斷，才能令電費可以減低，但政府對開放電網問題一直未有開綠燈，表示暫未有條件引入新競爭者，敷衍推說在協議期內會展開研究，相信實行遙遙無期。

今時今日，全世界面對百年一遇疫災，打擊經濟，各地難以幸免，只好迎難而上，唯獨在小小香港境內，竟然還有企業只賺不蝕，獨善其身，而且斤斤計較賺得未夠多，未有飲水思源，在危難時回饋社會。政府縱容巨企自私自利，態度同樣地涼薄，民望屢創新低，豈非無因？若要挽回民心，請交出實際成績，電費能減一分便一分，一毫便一毫，政府有沒有盡力，市民自然心中有數。