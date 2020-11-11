世界視線：國防部長被炒魷　白宮或迎大清洗

美國總統大選結束，卻隨即迎來有史以來最混亂、不確定性最高的權力交接過渡期。特朗普日前透過社交網站公布，國防部長埃斯珀已被撤職，同時宣布將由國家反恐中心主任米勒擔任代理國防部長，有意見認為，特氏在大選中選情不利，以其睚眦必報的性格，白宮內的一場「大屠殺」似乎在所難免。

特氏挑選埃斯珀作為第一個「祭旗」的對象，可謂事出有因。眾所周知，埃斯珀的「死因」，是他在黑人弗洛伊德遭警員跪殺後引發的全國騷亂中，拒絕應特氏要求，動用《暴亂法》出動軍隊平亂，因而被特氏記恨在心。值得留意的是，有指埃斯珀在知道得罪特氏後，早已寫好辭職信，惟一直被後者「留中不發」。原因之一是特氏要打選戰，為免過分影響軍心，故選擇隱忍不發，此刻再無後顧之憂，遂立刻手起刀落。

除了埃斯珀外，華盛頓政圈早已流傳一份白宮的「死亡名單」，其中包括聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷、中央情報局局長哈斯佩爾等情報系統高官，他們被指拒絕調查包括希拉妮「電郵門」，以及特朗普聲稱奧巴馬政府監控其2016年競選團隊。特別是克里斯托弗‧雷，特朗普在選前就曾高調批評其對聯調局內的「貪腐情況」視而不見。其實所謂「貪腐情況」，只是「莫須有」的罪名，正如前聯調局局長高銘形容，特朗普就像一個黑手黨老大，「大家只能沉默地認同，老闆完全處於控制地位」。

特朗普此時此刻向埃斯珀開刀，政治訊息明顯不過︰別以為他會甘心當「跛腳鴨」總統。據聞白宮人事辦公室主管麥肯蒂已揚言，如果知道任何白宮官員在這段時間另謀高就，就立刻被掃地出門。在這種情況下，司法部長巴爾的地位最為微妙，特氏要訴諸法律保住總統寶座，須靠巴爾開綠燈，他能否頂住壓力，大家拭目以待。可能有人會說，特朗普如果真的有意4年後東山再起，現在不宜將事情做得太絕。問題是政治一天都嫌太長，更何況性格決定命運，忍到大選後才動手，已可說是特氏忍耐的極限。