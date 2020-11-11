功夫茶：妖股異動未處置　證監勿縱壹傳媒

善罰者，刑省而奸禁。特區政府卻全不上心，連罰一妖孽而天下知所避都唔識，管治水平之低下，難怪使親者痛而仇者快！呢！壹淫媒漢奸黎喺今年8月10日因涉違《港區國安法》被捕後，壹淫媒隻妖股就水走山飛咁大幅波動，股價癲升完就插水又再急瀉，恍如瘋狂子彈過山車，股價由低位0.075港元炒上1.96港元，之後再急瀉至約0.3港元，累計跌幅高達84%！阿哥！盲嘅都感覺到唔尋常啦！有唔少散戶「中伏」，有老人家一下子唔見成百萬個大洋，棺材本都輸埋，講起就一殼眼淚！

妖股癲上癲落，其異動擺明係造市而非普通差價嘅所謂「高頻交易」，事後15人被警方拘捕亦絕唔係巧合，有研究股票嘅分析師都去信證監會投訴，希望有關當局徹查，可是等到秋去冬已立，妖股異動至今3個月，證監會卻恍如泥塑木雕──七呆八板，未見有何調查動靜，一味龜縮，功夫茶仲記得佢哋慶祝30周年嗰陣推出「飛鷹」新標誌；威武如鷹之飛揚，而鷹眼尤其銳利，依家對住呢隻妖股，堂堂證監會卻好似食咗啞藥，「唉」都唔敢「唉」吓，依家畀人感覺就係縮頭龜或者鵪鶉，叫人認住呢隻「鷹」？想笑死人咩！

嗱！證券界提起呢單嘢都扯晒火！要求佢哋速速徹查並交代進展，以正視聽！業界更指出，壹淫媒股價異動係公眾關注嘅事件，證監會至少要定期公布調查進度，以保障投資者利益。仲有吖，證監會應利用其監察系統，將壹淫媒放入監察名單內，日後妖股一有異動立即查看買賣交易紀錄，一發現問題即時採取行動！咁先至對得住嗰隻「鷹」同埋「前置式監管」吖嘛，任由妖股舞高弄低，外界都質疑係「世紀大造市」，一般人見到都礙眼，而證監會竟可以當無事發生？仲前乜鬼置喎？係「倒退式放縱」就真！

證券界名人都特別指出，壹淫媒業績持續虧蝕，無前景，搵唔到投資者要買入嘅理由。咁又係，壹淫媒至叻造假，早前漢奸黎涉干預美國大選疑雲，假新聞抹黑拜登影衰香港人人喊打，漢奸黎條粉腸辦報誨淫誨盜，根本毫無操守，誠信早已破產！誹謗名人如食生菜！遠嘅都費事多講咯！日前又有台灣闊少再次入稟香港法院，控告毒果報兩篇報道誹謗，又再喺網上刊登另一篇涉及誹謗內容，除要求有關文章下架，並要求毒果報除作出一般賠償，並需作出懲罰性賠償！

漢奸黎一身係罪，妖股異動、誹謗、造假新聞都係「家常便飯」，仲有涉國安大法、刑恐記者案嘅「大餐」等緊佢，鼠去牛來佢肯定「骾」死！點講都好，證監唔該做番隻鷹，以鷹揚之疾銳徹查妖股異動單嘢！否則只會斷送香港證券金融聲譽！