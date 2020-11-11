神州觀察：自認真兇無人信　命案必破遺禍深

被指背負數條人命、及自認是聶樹斌冤案真兇的河北廣平人王書金，所涉相關死刑覆核再有新進展，最高法日前以案件出現新證據為由，決定撤銷河北省高院二審和邯鄲市中院一審判決，發還市中院重審。有指該決定與聶案並無關連，新證據只是針對王書金所犯其他案件，需待重新釐清，可問題是，聶案的真兇又在哪裏？對於案中被害人及其家屬又將作何交代？

說起王書金事件，可謂頗多蹺蹊之處及爭議之聲，乃至有人認為其早就該被執行死刑，自認是聶樹斌案真兇，或是為混淆視聽，拖延時日，也好多活一天算一天，總之河北邯鄲市中院一審及省高院二審最終皆對王的說法不予認定。然而必須看到，若非王書金此番折騰，聶樹斌案很可能再無機會翻案重查，更遑論最終被認定為冤案，平反昭雪；當然，這種所謂的平反昭雪對於一個已被冤死之人來說，其實並無多少實質意義，輿論通常愛將這樣的結局稱作遲來的正義、不會缺席云云，實在有些扯淡。

再者，坐冤獄的被還了清白，可那些在命案中遇害的無辜冤魂又有誰來告慰？須知人們每每說起冤假錯案，關注更多的似乎只是那些坐冤獄之人，提及的多是他們受了多少酷刑、遭了多少罪、個人命運乃至整個家庭如何被摧毀，其實那些被殺害之人的家庭同樣需經歷各種無法言說的折磨，難以擺脫人亡家破的結局。甚至從某程度上來說，一些冤獄受害者的平反昭雪反而是對他們的又一次傷害，像江西張玉環冤案中兩名受害兒童的家庭現狀就很令人唏噓，尤其當事過境遷二十多年後方知當局抓錯了人，真兇至今仍然逍遙法外，一時竟不知該重新記恨誰，何其悲慘！

由此可見，每一宗冤假錯案都會牽連甚廣，遺禍深遠，更不知還有多少冤獄無從被揭發，多少命案真兇正在一旁偷偷發笑。而從不少冤假錯案的形成時間來看，大都又可歸咎於當局早年提出的「命案必破」主張，各地政法機關紛紛表決心、定指標，並形成量化考核的機制，盲目追求破案率，大案要案需從快、從重、從嚴處理，及時告破還有獎勵或升遷的機會；為達目的，各地公安辦案人員不惜採取捕風捉影、刑訊逼供等非法手段破案，及在公檢法多方合作下炮製出一宗宗冤獄，堪稱瘋狂。

既然有心製造冤案，又怎容輕易翻案？是故不論早前轟動一時的聶樹斌案、呼格吉勒圖案，還是近期的張玉環案、張志超案、吳春紅案，都是經歷了眾多艱難曲折才達成所願，阻力來自哪裏不問可知。而面對愈來愈強烈的冤獄追責呼聲，當局更是表現冷淡，無意回應，因為他們比誰都清楚，那是在往自己頸上繫繩。