周邊的朋友說：近來香港移民海外的增多，主要是中產家庭。他們多首先送子女出外，香港一些名校因此招生的情況沒有以前的踴躍。他言下之意，為香港而憂。

其實，這不是甚麼新聞，香港是移民社會，去年動亂把香港素來平安、安穩的局面打破，也使不少人潛伏的反中仇中情緒爆發起來。在去年示威暴動之外，今天還是同情和支持港獨。對一國兩制，對中國的發展失去信心，更趨向於移民。

對我來說，卻是喜多於憂。當然，更多人留港建設，會是好事，但既已離心，倒不如離去，便少了在港心懷怨恨，伺機破壞的風險。對香港與中國沒有歸屬感的，就讓他們早早移民外國，去圓他們夢寐以求的外國夢罷了。

香港少了這批中產家庭，便騰出空間來。名校少人爭，更多學子，不論出身，便有機會進名校受教，不使一些上流及中產階級以世襲方法壟斷這些學校學位，也使這些名校少了近親繁衍，有機會重振聲譽。

大學方面，移民也騰出學位，讓不少中下階層的子女，有機會入學。國內外經驗顯示，家庭背景往往決定入學能力。有能力的中產家庭子女離港升學，中下階層子女便多出機會。加以中產移民，社會上的中上職位也多了空缺，二者都有助社會流動。

上一次大移民是中英談判之後，也正是社會流動加快的時候。由上一次至今次，差不多二三十年，由於去工業化和本地經濟增長緩慢，社會流動凝固，帶來不少問題。能有位居高位的中產和專業人士棄職移民，正好稍紓香港升遷和社會流動的結構難題，屬求之不得的好事。而且，這些移民他去的，對香港往往藕斷絲連，未必會把香港的資產賣掉，也會經常返港，在外也會消費香港的產品，實質是擴大了香港的市場，在海外多了與香港有關連的人脈。

移民外去的港人，在離鄉別井之後，特別是在今後中美矛盾加劇，但中國內地仍然發展飛快，正好給他們反思移民之意義。

近年，早年移民外國的港人，在退休之年，不少返珠三角（如中山）安度晚年。他們不回香港，但在中山退休，便與香港為鄰，實質回到大香港範圍，也一改他們早年恐共仇中移民的態度。

他們的子女也有不少回內地及香港發展，多了外國公民身份並不帶來優越，但香港及內地機會巨大，遠比歐美為勝，也有放棄外國國籍，安居內地。走了一遍外國，才會知道家鄉好處，政治恐懼不過是無知和缺乏智慧而已。