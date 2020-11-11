「港人治港」被反對派弄成攬炒久矣。所謂攬炒就是砸鍋翻枱，誰都沒飯吃，就是「攬住一起死」。反對派的假設是光腳不怕穿鞋的，老子爛命一條，政府身嬌肉貴，必不敢和我博到底，向我投降。

回歸20多年，反對派的假設步步得逞。反對派攬炒有內外兩大戰場，一是立法會內搗亂破壞，拉布流會，令立法會無法運作，癱瘓政府施政。二是發起「社會運動」，組織煽動暴亂，打砸搶燒，毀壞交通和社會秩序，讓香港經濟崩盤，民不聊生。他們明知這樣做違法，香港會死，但就是要把自己犯法和香港會死綁在一起，同歸於盡。他們之所以有這樣的豪橫之氣、攬炒之惡，不是因為他們有多「巴閉」，有多肥的「英雄膽」，只因朝廷對「港人治港」誤判鄉愿和香江府衙的庇護縱容。

回歸初期，反對派在立法會和社會上的種種動作尚不敢亂來、尚知底線廉恥、尚遵規則法治。然而，他們逢中必反、為反而反的本相是眾所周知的。按照他們的套路和目的反下去，「一國兩制」必走樣變形，甚至車毀人亡，只是那時朝廷盲信反對派的所為就是體現了「港人治港」的特性，誤判落實「港人治港」就要接受反對派的種種「無理要求」，於是一再退讓或聽之任之。

而香江府衙的管治理念、人事構成和反對派的種種所為實乃多有契合，心意相通。如此共同「建構」的「港人治港」，當會一起抗中，切割中港，「兩制」脫離「一國」，「高度自治」架空中央，要的是港人「完全自治」，朝廷不得與聞「香港事務」。香江府衙甚至還把反對派的「反中亂港」當成「代表港人民意」向中央反映，示意朝廷若不接納，就是「不尊重港人治港」，就是「不信任特區政府」。反對派有此「奧援」，自然益加囂張，稍不如意，便暴跳如雷，大發爛渣，行動升級，以攬炒為破壞相威脅。

「子系中山狼，得志便猖狂」。香港的中山狼猖狂已久，攬炒屢屢得手，直到把此舉弄成干犯了《港區國安法》第22條。