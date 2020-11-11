隨着大國博弈愈演愈烈，「中美必有一戰」的說法甚囂塵上，特朗普治下的美國更是陷入集體瘋狂，將中美關係一步一步推向戰爭邊緣。拜登上台後，這種情況會改變嗎？顯而易見，依然未可樂觀。遏制中國既是美國兩黨共識，更是華府基本國策，任何人上台都不會改變，最多只是策略和手段有所調整而已。

特朗普最大毛病就是狂妄自大，以為憑美國一己之力就可以扳倒中國，結果中國沒有倒下，美國自己五勞七傷。加上一場突如其來的新冠肺炎疫情，更是搞得特朗普焦頭爛額，連爭取連任的希望也幻滅。拜登比較穩重理性，應該不會像其前任那樣橫衝直撞，而會講究策略，拉攏盟友，所以，未來中美衝突即使表面上不那麼激烈，也不可能出現明顯轉機，只能繼續朝着脫鈎的方向發展。「中美必有一戰」，未必是軍事熱戰，而是全面冷戰。

英國國防參謀長卡特日前曾警告，在新冠肺炎疫情引發的經濟危機背景下，全球出現的不確定性及焦慮情況，可能增加另一場世界大戰的風險。這種說法也許有點誇張，世界大戰未免太駭人聽聞，但起碼指出一個事實，世界確實愈來愈焦躁，而這種「焦躁」不僅僅來自疫情引發的經濟危機，更來自美國等西方國家對中國崛起的不安。可見問題的根源在於西方，不在於中方，美國人不改變零和心態，不放棄冷戰思維和意識形態偏見，世界就不可能和平，大戰的風險就不可能消除。

總而言之，中美關係已無法回到之前的緊密狀態，美國固然會不斷施加壓力，中國也必然會針鋒相對。最近北京高調紀念抗美援朝70周年，並重提「備戰備荒」的口號，既是為了鼓舞國人的信心，也是為了警示美國。朋友來了有美酒，豺狼來了有獵槍，過去中國人沒有退縮，現在更沒有理由害怕。關鍵在於保持「定力」，走自己的路，做自己的事，管他白宮主人是誰！