本欄昨日提到香港泛民主派不長進，一本通書睇到老，搞所謂抗爭都是老調重彈，拉布拉到天荒地老。其實政府一樣因循守舊，有這樣的對手，類似鬧劇才會一而再，再而三在立法會上演。

本地經濟受多重打擊，已到了危急存亡之秋，政府口中嚷救市，卻接連推出防疫措施嚴重扼殺食肆及娛樂場所生計，而除了派錢保就業，亦未見其他良方，市況依舊低迷。政府已經放風不會有第三輪保就業計劃，難道叫各行各業等死？

各界一直呼籲政府撤銷樓市辣招，以搞活樓市帶旺經濟，有關方面拖了又拖，終於也醒覺再不出招便來不及，本報日前引述獨家消息指政府有意撤銷工商舖的雙倍印花稅，藉此谷起市道，但這次只是半撤辣，住宅物業仍然維持多重辣招稅。

其實工商舖市道現時在「吊鹽水」，就算旺區亦吉舖處處，銅鑼灣區100公尺有10間舖位空置，情況可說十分慘烈，根本沒有人會炒賣舖位。樓市辣招本來是對付炒家，既然炒家絕迹，也應該功成身退。

政府施政需要適時檢討，免得德政變成敗政。樓市被辣招綁死，無法跟隨市道調節，造成交投低谷，令到經濟雪上加霜。試想想買賣物業，首先地產代理有收入，之後銀行又有按揭生意，律師樓做契約可以維持皮費，入伙之前，裝修公司及工人有工作做，買傢俬電器亦是光顧零售店舖，一個單位成交背後的生意鏈十分廣泛，受惠行業及人士遠超想像。而政府多一筆印花稅收，亦不用多說。潮流時興說cp值，撤辣是成本低，效率高的選項。而且業主套現物業，多了流動資金投資，對支撐經濟作用不言而喻。

政府未有為住宅物業撤辣，相信是人言可畏，怕被指助長炒風，但辣招10年，樓價有升無降，證明已失去效用。救市刻不容緩，政府有想到比撤辣更快見效的方法嗎？