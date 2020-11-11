有傳媒傳出消息，說今次人大常委開會的一項議程，是討論是否取消4名今年延任的香港立法會議員資格，報道一出，不同派別市民各爭論激烈。有網民得知消息後額手稱慶，認為北京中央政府准許全體反對派議員延任，連本來參加新一屆立法會選舉時被取消資格的4位議員也照單全收，已是極大的容忍，表示了誠意，豈料這些反對派議員不懂得感激，還乘機濫用立法會會議規程，拖延會議順利進行，擺明與中央政府和特區政府為敵。所以取消他們的議席是天經地義。

根據《基本法》104條，立法會議員就職時曾宣誓效忠《基本法》及特區政府，他們拖延立法會會議明顯與誓詞有牴觸。另根據《港區國安法》第22條第3款「顛覆國家政權罪」列明，「嚴重干擾、阻撓、破壞中央或香港政權機關履行職能」可能判刑。在支持取消這4名議員資格的網民眼中，他們的罪行證據確鑿，無可爭辯。

立法會全體延任的反對派議員得悉消息後立刻召開緊急會議，會後宣布如果人大常委取消4名議員資格，全體延任反對派議員將共同進退，集體辭職，以示抗議。用他們的說法，是「義無反顧，集體總辭」。

不少支持反對派的網民都覺得很矛盾，一方面不忿北京中央政府唯我獨尊，順我者昌，不顧民意，粗暴干擾香港事務，違背一國兩制承諾；另方面對這些不理內部民意反對，堅持延任的反對派議員餘恨未消，說他們自動投降，現今任人魚肉是應有此報。

有人懷疑要挾總辭的反對派議員有何打算，到底想留任自高身價，還是辭職一拍兩散？大多數認為他們的威脅對中央政府沒有作用。有人大力支持他們總辭，認為與其浪費公帑養這班開會只懂得罵娘的議員，不如玉成其事，讓他們齊齊辭職，將他們的豐厚薪津，辦事處開支全用到有經濟困難的市民身上，豈不是減少了噪音，造福市民？

也有人說，如果因為DQ4名議員而導致反對派總辭，立法會可以利用這個機會通過大量議案，好好整頓立法會議事規則，徹底改變現時諸多掣肘不利政府施政的制度，方便特區政府日後順利施政。

我不贊成DQ4名議員，如果中央政府覺得他們有問題，未能證明真誠效忠特區政府和擁護《基本法》，應該一早決定不讓4人延任。現既決定讓他們延任，沒有道理中途改變主意，突然抓他們老問題DQ，此舉難向市民交代。在今年立法會會議上玩拉布，絕對不限此4人，其他更搶鏡的反對派議員，大有人在，應該針對本屆的近期行為，要就處理所有拉布議員，一視同仁。