經過一番爭議，最終還是由民主黨的拜登入主白宮，本港一眾洋奴漢奸、無腦黃絲無不如喪考妣，至今仍在拾洋主子牙慧，堅稱這是不公義的選舉、民主黨造票等。可惜啊，連特朗普的共和黨黨友都不認同選舉有舞弊，元老羅姆尼更毫不客氣直斥特朗普的「選舉被竊取」言論，對美國以至全球的自由皆造成傷害。足見特朗普的指控根本站不住腳，連黨友都頂佢唔順。

最尷尬肯定是那班唯特朗普是瞻的本港網台喉舌KOL。就在幾天前，即投票還未結束之際，這班人力竭聲嘶疾呼：「特朗普贏硬！其實已經贏咗！拜登輸晒㗎喇！」說得斬釘截鐵，口沫橫飛，比打了雞血還要亢奮。現在好了，拜登鐵定當選，特朗普則如鬥敗的公雞，這班網台喉舌KOL迅即沒戲唱，只好竭力散播民主黨造票的謊言繼續誤導愚民，也好為自己挽回面子。足見這些人和特朗普一樣，跌咗落地揦番拃沙。

最蹊蹺的是，由漢奸黎和爛果報開始，所有反中亂港的網台喉舌KOL皆口徑驚人一致，一面倒唱好特朗普、踩低拜登，言論重重複複三幅被，幾乎一模一樣，說當中不涉金錢利益，不涉被外部勢力收買，小學生也不信。然而天道不可違，特朗普始終被美國選民唾棄，漢奸黎之流押錯寶、站錯隊，尷尬還是其次，恐遭新主子拋棄才是大事。

尤其是漢奸黎捲入抹黑拜登選情的醜聞，其洋助手Mark Simon承認涉委託美國當地人士撰寫虛假情報文件，藉此打擊拜登選情，其造假資金也是來自漢奸黎的私人公司。這已不是漢奸黎或爛果報連聲否認就能撇清關係的事，而是干預美國大選。

很明顯，有人叻唔切急於向特朗普表忠，甘冒天下之大不韙，干預選舉抹黑競爭對手，還諗住洋主子連任實食冇黐牙，自己榮華富貴享不盡。卻萬沒想過洋主子臨門大撻Q，擦鞋不成反招辱，隨時遭到清算。