很多人認為，香港和泰國的反政府力量都是受美國勢力在背後操弄，泰國的我不敢說，香港的應該大部分不是，但我寧可他們是。

香港「黃絲」群中的輿論領袖，以至一眾所謂的熱血青年，10個之中，我不排除有一個丶半個收取了美國的利益，甘心受其驅使，但絕大部分是沒有的。這群人更可哀，他們是真心在反中亂港，而反對的原因是自己智慧低，不能明辨是非黑白。社會充斥着這樣一大群低智人，寧不悲乎！

最近的美國總統大選，側面印證了筆者的看法。這幾天，你知道網絡上黃絲群最熱衷談論的話題是甚麼嗎？就是指摘美國大選充斥着舞弊，候任總統拜登當選，儼然是一場政變，代表了美利堅整套民主制度的崩壞云云。在香港黃絲群中，點擊率最高的兩個時評視頻都是持此論，偶有黃絲KOL不認同，網上留言區便遭到憤青們的空群攻擊。假如敗選的現任美國總統特朗普號召群眾作武力反抗，恐怕當真會有香港黃絲，願意千里馳援。

本地不少黃絲頭腦發熱，在最新的一股風潮中，否定美國行之經年的財閥政治和民主系統。情形跟去年反修例風波期間，他們否定京港政府整個管治機制，是如出一轍。如果說上一年，這群黃絲是收了美國的錢而反中，那不可能到今年，同一幫人會用同一調子，反對美利堅整套政治和選舉系統，甚至直斥拜登和背後的財閥是在搞政變吧。唯一合理的解釋，就是香港的激進黃絲和他們的輿論領袖，都是被強烈情緒弄得昏頭昏腦，以致一次又一次在政治上錯認路頭，執假為真。如果這群人是「收錢做事」，我反倒不覺得太唏噓，起碼他們知道自己在做甚麼。最可堪憐憫者，是他們真正「腦殘」，旁人也就無可如何了。