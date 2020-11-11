本港疫情持續反覆，近日又出現多宗源頭不明本地個案，尤其大埔區8日內出現10人中招，恐變成下一個疫區。有專家指大埔區內感染個案反映已出現第二代或第三代傳播，其中一名男患者喺大埔區酒吧工作，當局無法追蹤所有曾光顧客人，形成防疫盲點。大埔區嘅居民人心惶惶，政府一連3日喺大埔區設立流動採樣亭，出現人龍實在可以理解。

此外，多間學校爆發上呼吸道感染，包括多間幼兒學校，幼稚園及小學，遍及港九新界多區，至少過百名幼童中招，看來冬季流感爆發高峰期警號亦已響起！依家早晚溫差較大，老人家及小朋友要特別注意添衣！

政府尋日又宣布，為免疫情再度出現爆發，將現時嘅4人禁聚令、口罩令、食肆限6人一枱等社交距離措施，延長一周至下周四，即19日為止。政務司司長張建宗表示，若疫情反彈，又出現社區大規模爆發，更會大幅度收緊措施，呼籲市民保持秩序！講真，對呢個政府嘅防疫抗疫，鬆弛無道，老朽相信港版健康碼都係短期難出台，是以作好心理準備，鼠去牛來，都難有機會一過濠江拉老虎機食水蟹粥矣！

正當本港經濟一潭死水，有消息指港府正與內地商討健康碼折衷方案，只要本港連續14日本地確診個案均少於10宗，並設有一套完善系統追查確診個案源頭，便有望落實推行。呢個方案相對於要連續14日清零，總算給港人帶來一丁點希望，相信只要政府真係「鬆弛有道」，唔好「門常開」，連續14日少於10宗，應該可以做到吧！之不過，又有消息話廣東省政府同埋澳門並不認同，企硬本港必須連續14日零本地個案才允通關！那豈不是蜻蜓斷翅膀——飛不起來！老朽大早都擔心，一旦港版健康碼落實，因為並非連續14日清零，風險始終存在，粵澳縮沙，倒可以理解。