美國大選已分出高下，雖然特朗普不肯接受敗選的事實，還在做最後掙扎，但大國領袖爭相電賀拜登，已經紛紛作世紀性表態，特朗普勢被掃出白宮。美國當家換人，民主黨執政後會對特氏同道中人有甚麼反制措施，已成押錯邊政界人士的最大恐慌。台灣民進黨政府及獨派已經開始騰騰震，深悔擦錯鞋、聰明反被聰明誤！香港獨派同樣神傷、憔悴，美爹換人，將來還有衫尾掹嗎？

台灣獨派、香港獨派近日都不太高興，台灣執政民進黨團隊更是多人如喪考妣，原因當然是他們押注的特朗普敗了，反而在大選中協力踐踏的拜登奪得大位，台灣獨派實在心情沉重。特氏深得港、台獨派的心，皆因他在過去兩年多對華狂開炮，是近年美國總統中反華厭華第一人，因此，港、台獨派將特氏視為同路人，打鑼打鼓希望他連任成功，繼續打壓中國大業。豈料失民心者失天下！特朗普的4年任期到了終點，現在只差被掃地出門。

港、台獨派悔的是，他們在選舉中並非隔岸觀火，而是在大選中選邊站，為特朗普宣傳不遺餘力，對拜登嘲諷、看衰一點不少。如今，拜登取特朗普代之，民主黨政府會否向押錯邊的政權及團體秋後算帳，教訓兼懲處，可能性實在不小，而獨派無腦族要為其政治蠢行問責，也實屬正常。

台灣民進黨政府最忐忑，蔡英文政府過去4年一直在抱特朗普大腿，即使選戰熱烈開打的過去一年，蔡英文政府都是短視地擦共和黨鞋，視民主黨如無物，無論是美國對台軍售、與美國民間團體交往，或台灣駐美人員的表現，都是嚴重傾斜。這就好比「敵人養的狗」怎會得新主人愛護、養着、寵着呢？民進黨政府如今是此恨綿綿無盡期，怎麼修補與拜登團隊的關係，成了台灣上下最頭痛的事，蔡英文政府在國際政治上頻頻出醜，想找保鏢卻得罪了未來鏢頭，實在愚不可及。