升學，對於每一個青年人都是頭等大事，尤其在選擇大學本科的院校及科目。應屆的文憑試考生若然成績達到水平的話，皆會選擇留港或到境外升學就讀，但近年前往內地院校的學生亦有大幅上升的趨勢。事實上，內地院校發展一日千里，加之科研經費增長強勁，同時有助學生加深理解國家的未來發展，故前往內地升學其實是一個不錯的選擇。

過去10年，內地大部分院校在國際排名上均有長足的發展。以《QS世界大學排名》為例，內地錄有超過20間大學位列全球500名之內，當中清華大學及北京大學更超越香港的大學，身居亞洲乃至全球頂尖的位置。加之，國家教育部推進「雙一流」計劃，亦即世界一流大學和一流學科的建設，目標為在本世紀中期成為高等教育強國。由此預料，日後定必有更多內地的大學能夠躋身於世界前列。

除院校的綜合實力值得留意外，當中所提供的課程亦較香港為多。國內的經濟結構多元化，需要方方面面的人才支撐產業。一些在港視為冷門的科目，例如農業或藝術設計等相關學科，在內地亦有更多種類的專業。另外，近年新興的產業及技術，就像人工智能或物聯網等，內地研究及培訓水平更是處於全球尖端，使其學生有接觸最前沿技術的機會。

在內地攻讀學位另一好處，就是同儕間的學習風氣相當濃厚。每一所院校均有相當比例的本科生，會以繼續深造研究學位作為目標，故專注於學術的夥伴可謂俯拾皆是。據悉，有些港生本無意追求學術上的造詣，但在長期耳濡目染的環境之下，最終亦選擇繼續深造學習，更有部分因而負笈出國從事研究工作。

再者，香港經歷去年一連串的暴動後，許多僱主皆對本地學生產生抗拒的感覺。有些公司在招聘時，特意安排於深圳進行面試，以測試應徵者是否持有港澳通行證。於是乎，內地院校的畢業證書日後將有可能成為一塊良好的「拋門磚」，至少代表持有者不抗拒與內地接觸，有助僱主更容易辨析更適合的僱員。

當然，子女前往內地升學，亦能使不少家長減輕不必要的擔憂。過去一年，眼見許多原本品學兼優的青少年，在升上本地大學後不久就變得激進，無視家人的關心及勸阻，敢於參與暴動的前線，部分更因而犯上嚴重的刑事罪行。就此，許多有準備應考文憑試學生的家長，因而希望子女能夠離開本港升學，而內地的院校即成為優良的選擇之列。

以宏觀的角度來看，內地未來的發展是勢不可擋，而大灣區將為港人帶來更好的台階及機遇。香港青年理應及早裝備自己，積極認識國情並與之融合，不但有助香港成為祖國在「一帶一路」中的「超級聯繫人」，亦為個人的生涯規劃定好準確的方向。相反，若然仍昧於世界格局的潮流，一味抗拒與內地接觸交流，只會迎來可悲前景。本有大好前途的青年人，卻因脫離大格局環境，最終影響其己身及香港的前途，實在是情何以堪。