世界視線：特朗普影響猶在　下屆能否捲土來

美國總統大選塵埃落定，但特朗普至今仍未肯承認落敗，國務卿蓬佩奧日前揚言，國務院將順利過渡，但並非過渡至拜登團隊，而是特氏政府的第二任期。

到底特氏會否或將於何時認輸，暫仍是未知之數。諷刺的是，他堅拒在餘下任期當跛腳鴨總統的同時，自己4年前當選、但仍未上任的兩個多月過渡期，已急不及待指點江山，猶如將當時仍然在任的奧巴馬當成「透明人」，包括在紐約特朗普大樓偕同千金伊萬卡會見時任日本首相安倍晉三，甚至與台灣的蔡英文通電話，試探北京的底線。

特朗普突然解僱國防部長埃斯珀，引發國安系統大地震，聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷以及中情局局長哈斯佩爾是特氏下一輪開刀的高危目標。有報道指，特氏正把握最後機會，任命親信擔任國防部高職，有報道引述五角大樓官員表示，擔憂特氏在任期最後階段，「可能會對伊朗或其他對手發起行動」。其實除了伊朗，人們更擔心特氏會在這段時間內在南海或台灣製造事端，從而為拜登政府的對華政策定調，迫使下屆政府「特規拜隨」。

特朗普在卸任前把局面攪得稀爛，盡量出難題給拜登是很有可能的事，這除了洩敗選之憤，更可為自己在2024年捲土重來，重主白宮「拆彈」鋪路。特氏日前曾預告，他將不會發表傳統意義上的敗選演說，代之而來的會是一篇振奮人心的講話，如果像外傳那樣，宣布2024年角逐總統，既間接承認落敗，亦沒有違反總統不得擔任超過兩屆的憲法規定，算是較為體面的退場方式。

關鍵是，特朗普即使是落選，所獲的選票仍比上屆增加，證明自己有強大的影響力；大家可以看看民主黨希拉妮，2016年敗選後仍然活躍於政壇，外界多次傳出她再次參選的消息，即使進入總統初選階段，希拉妮仍然有一定發言權，不少參與初選的政客事先都要得到她的祝福。以特氏議題設定以及煽動群眾能力之高，即使4年後不能東山再起，在共和黨內也將維持很高的影響力，任何有志大位的共和黨人，總得忌他三分。