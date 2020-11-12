產評：科企壟斷終招禍　拆骨時代揭序幕

自2008年金融海嘯後，全球走不出經濟低增長和無限放水的泥沼，加上近幾年美國奉行反全球化及今年一場世紀疫情，將全球經濟推向大蕭條邊緣。過去不乏官方以促進或維持市場公平競爭為由推行反壟斷措施，將行業巨企拆骨的例子，實際上也是重新分配資源來刺激經濟的政策工具。眼前中國針對科技巨企壟斷趨勢，改革金融科技監管，已為全球科技業進入反壟斷的新時代揭開序幕！

過去10年新經濟產業起飛，影響力大增，伴隨着全球債務不斷上升，政府財赤惡化，經濟疲弱令各大央行的寬鬆貨幣政策難覓退場，為了壓低通脹免突然加息，政策上要刻意扶植科企成長，務求降成本保經濟，結果造成新、舊經濟強弱互見，氾濫的熱潮跟紅頂白，激化科技股泡沫。

如今，全球兩大經濟體中美的新經濟格局已成型，科技巨企愈益壟斷獨大成為新問題。美國5大科技巨企已是美股「風向儀」，科企財閥財富不斷膨脹，佔據全球10大富豪大部分席位；中國兩大科技巨企亦在政策扶持下快速冒起，把持着14億人口的市場與數據。更甚的是，這些巨企業務正向其他經濟領域延伸，尤其是金融業，有機會造成系統性危機，政府不得不正視。

本月，內地官方不惜放棄全球史上最大型集資活動，叫停螞蟻集團上市。事實上，金融科技本質就是金融業，不能以科技作為幌子而避開監管，一則對傳統銀行業不公；二則在數碼經濟下，漠視監管缺失對金融系統構成風險隱患，後果遠較叫停集資活動來得嚴重。

歷史上，巨企發展到壟斷市場的例子不鮮，昔日石油大王洛克菲勒的標準石油，全盛時期壟斷美國九成石油市場；電話大王貝爾的王國亦曾壟斷八成美國固網及九成長途電話業務，最終也都難逃被政府肢解拆分的命運。中國如今已出手整頓金融科技監管；美國國會亦表明擬針對科技巨企壟斷問題全面改革法例，相信拜登政府會有所行動；東南亞及歐盟也極力針對國際科企。

事實上，反壟斷除可打擊市場與價格操控，還能藉巨企拆分「讓利」，促進市場有效競爭，透過重新分配資源提升經濟效益。故眼前的科技業反壟斷風潮，也不失宏觀政策意義。監管利劍既出，行業政策正從全面鼓勵轉向從嚴治理，中國科技股的重估潮才剛開始，順風順水的好日子不再，投資者宜認清宏觀背景和行業風向轉變，謹慎行事，勿輕易入市。