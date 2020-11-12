功夫茶：疫情彈上又彈落　庸官無能點通關

本港疫情持續反覆，確診個案彈上彈落，尋日新增18宗確診個案，包括3宗本地源頭不明病例，其餘15宗為輸入個案，其中一宗無源頭個案涉及一名23歲浸大女生，曾到過兩間酒店及多個地區。此外，今個星期又出現學童上呼吸道感染大爆發！已錄得132宗院舍或學校爆發，涉及近1,400人，主要出現喺幼稚園、幼兒中心，其次係小學。有傳染病專家憂爆「新冠肺炎幼童群組」，若然，就真係大大鑊！

庸官防疫抗疫鬆弛無道，禁聚令等防疫措施一延再延，有關4人禁聚令、食肆6人一枱等措施又再延長。庸官仲話，若疫情反彈，出現社區大規模爆發，隨時大幅收緊措施。政府抗疫舉棋不定，又扮婦人之仁，明明應強制性全民檢測，可以做到清零又輕輕放過，搞到唔湯唔水，草草收場。你話係唔係政府無能，靠害市民吖？

眼見本港經濟一潭死水，旅遊、零售、餐飲嗌晒救命，疫情雖未受控，庸官仍決定喺入境措施上鬆綁，由本月23日起，身處廣東省及澳門嘅港人，如持有獲認可嘅新冠肺炎檢測報告，證明冇確診，經陸路返港後可豁免14日檢疫，初期深圳灣口岸每日共有3,000個名額，港珠澳大橋則有2,000個，每名港人最多能替3位同行人士申請。但廣東省及澳門嘅相關檢疫規定則不變，港人入境兩地仍須按當地規定隔離14日。港人想「出走」，即使到一橋之隔嘅澳門食個道地豬扒包，相信短期內仍然咪使旨意！

嗱！又唔使咁絕望嘅，香港與新加坡航空嘅「旅遊氣泡」會於本月22日起實行，往來兩地嘅旅客可以毋須檢疫。咁筍？原來有條件㗎！需要過去14日冇到過星洲或香港以外嘅國家或地區，並要喺專屬航班嘅預定起飛時間前72小時內，採集新冠肺炎病毒核酸檢測嘅有效陰性結果，以及符合一般嘅入境規定，先可以乘搭專屬航班前往新加坡。仲有吖，旅客須於抵達新加坡前3日內，填寫及遞交新加坡嘅電子入境卡；若非新加坡公民，旅客更須申請航空通行證及喺智能手機內下載及操作「合力追蹤應用程式」，都咪話唔麻煩！

阿哥！呢個旅遊氣泡又貴又煩，旅發局形容係「重要里程碑」，真係見仁見智囉！講真，你話咁艱難飛一趟星洲，去整碗肉骨茶，吃咗會長命120歲兼會飛天咩，功夫茶就冇乜興趣喇！旅遊業都話呢類短線團幫助不大，最重要係同內地達成通關協議，可惜健康碼落實無期，庸官抗疫無能，連續14日少於10宗本地個案都難以達到，通關真係難過駱駝穿過針眼囉！