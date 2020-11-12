正論：人大出手掃障礙　議會必須做實事

忍無可忍，毋須再忍。全國人大常委會第23次會議昨日閉幕，反對派最恐懼的事終於成真，會議通過制訂涉及取消香港立法會議員資格的框架安排決定，授權特區政府毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標的議員資格。港府隨即宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人即時喪失立法會議員資格，可謂大快人心，同時揭示反對派若不改弦更張，議政之路將徹底玩完。泛民無計可施，只能惺惺作態全體總辭，堪稱自取其辱。

人大出手撥亂反正的消息在這兩天瘋傳，19名泛民政客日前仍在死撐，聲稱一旦DQ成真，將「義無反顧總辭」以示反擊，可謂無聊幼稚。正如市民揶揄，當日主流民意多次要求泛民總辭，不要接受人大委任延任立法會一年，惟他們為了逾400萬元高薪厚祿，不惜厚住面皮亂搬龍門找藉口拒絕，還義正詞嚴要留守「議會戰線」將自己的醜態合理化。現在又搬出總辭這一套，前後矛盾自打嘴巴，市民早就生厭。更何況，人大出手有備而來，他們總辭與否根本不影響決定，泛民以為藉此就能迫使人大收回成命，根本是異想天開，不自量力。

可以看見，立法會延任後原有62名議員，建制派佔41人，反對派佔21人，本來反對派仍有所謂的關鍵否決權。泛民總辭後，即使熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然繼續留任亦無關宏旨，立法會由建制派牢牢控制已成定局。

事實上，反對派一直錯估形勢，誤將中央的容忍當成怯懦，即使《港區國安法》生效仍死性不改，不斷踐踏中央底線。立法會上月中復會至今已流會3次，一味吵吵鬧鬧阻住地球轉。儘管林鄭強調DQ 4人同他們拉布無關，但立法會有大量重要議案急於通過卻是不爭的事實，包括修改《選舉條例》推行全國性投票制度，准許常居大灣區等地的港人在內地「遙距」投票；另外，建制派急欲進一步收緊《議事規則》堵塞拉布漏洞，加上港府密謀通過「明日大嶼」撥款等爭議極大的議案，再不快刀斬亂麻尋求人大協助，肯定無法扭轉困局。

必須指出，全國人大常委會的決定針對三方面，一是立法會議員因宣揚或支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或境外勢力干預香港事務，或具有其他危害國家安全等行為，便屬違反效忠《基本法》及香港特區的議員誓詞，且適用於今後參選或出任立法會議員人士；二是有關決定適用於原定今年9月舉行的第7屆立法會選舉提名期間，因上述情況被港府裁定提名無效的第6屆立法會議員；三是喪失立法會議員資格由港府宣布。楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌早前已被選舉主任DQ，加上勾結外國勢力最力的恰恰是公民黨，何況上述人士都曾到訪美國要求華府制裁中港官員，如此種種，被掃地出門簡直是咎由自取。反對派被箝制得無法動彈，儼然斷絕了他們反中亂港的路。

當然，反對派過去之所以反中亂港變本加厲，去年反修例黑暴之所以一發不可收拾，說到底是港府為官避事，助紂為虐。這些年來，反對派愈來愈大膽，由在議會叫口號和擲道具發展到就職時宣獨，泛民更整天往英美跑，狐假虎威要求外國干預中港事務；去年黑暴期間，更夥同金主壹傳媒黎智英「為美國而戰」，意欲奪權變天；就算中央推出國安法也不放在眼內，一條黑路走到底。究其原因，除了天性使然，難道不是港府長期姑息養奸惹的禍嗎？

大家一定記得，今年上旬郭榮鏗濫用主持內會權力，開會17次仍拒絕選出正副主席，以致內會停擺，大量法案積壓。當時京官曾點名郭榮鏗違反《議事規則》，違反立法會議員誓詞，涉公職人員行為失當，惟律政司司長鄭若驊置若罔聞，拒絕依法褫奪郭榮鏗議員資格，助長反對派瘋狂。現在時移勢易，中央強調全面管治權，鄭若驊依然沒有「瞓醒」，沒有執正來做。昨日被問及會否追究4名政客涉虛假聲明時支吾以對，一味重複要視乎實際情況，現階段不宜評論的廢話。很明顯，有人對中央陽奉陰違，存心包庇反對派，而且怕事避事，白𢭃人工不作為。

更不堪的是，林鄭自認「沒有能力和方法」自行處理議員資格問題而需向人大反映，足證港府由司長到特首皆無能透頂，往往要中央代勞，形同廢人一般。難為廢官說起來面不紅氣不喘，真不知醜字怎麼寫。

不管怎麼說，立法會是議政的地方，是為本港經濟民生做實事的地方，絕非政客反中亂港的表演舞台，更非泥漿摔角鬥獸場。隨着泛民全體退場，議會告別聒噪回復平靜，佔有絕對優勢的建制派已沒有藉口不做事了。