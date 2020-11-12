無論怎樣頑抗，特朗普應難逃下台的命運。不過，即使我們怎樣不滿意，他為美國政治卻創造出一個新潮流。他得票7,000多萬，顯然美國支持他的人不少，他的潮流影響頗大，於是有人開始稱之為「特朗普主義」。但是，甚麼是「特朗普主義」呢？

或許我們可以把他的各種傾向和表現總合起來。一是民粹主義，無時無刻想討好群眾。不過不是真心誠意，而是為了爭取支持，然後把群眾的支持作為他的政治本錢、政治工具。民粹主義開始時都是討好，有了支持和影響後，便不是討好，而是引導，把群眾的要求與思想引導到他要求的方向去。這便實際上是一種高明的宣傳手段，把群眾洗腦。

二是特朗普的思想取向，便是極端右翼的保守主義，反對現時的社會進步、政治開明，本質上是富人為尚，但崇拜資本的同時，卻重視政治權力，以政治權力來為資本打拚。但這個過程中需要群眾廣大支持才構成政治權力，由權力產生野心，便大有可能從服務於資本，轉變以政治權力與資本分庭抗禮，甚或駕馭資本。後者便是第二次世界大戰前歐洲大陸興起的法西斯主義與資本的關係，反客為主。

特朗普並不是虔誠的清教徒，而是嫖賭飲吹等土豪的玩意都樂在其中。只是現在老了，無能為力，惡迹卻歷歷在媒體紀錄中。極右保守主義，乃至法西斯主義都不是清教徒，他們的生活、行為一樣是糜爛不堪。他們的教義、主義不過是得爭取政治權力的手段。即使他們部分以宗教為名，也同樣承接教會由權力產生出來的糜爛和腐敗。

「特朗普主義」是把民粹主義與極右保守主義糅合，或許未至於法西斯主義的階段，但若政治權力更不受制約，進一步演變為法西斯主義也並不困難。

特朗普比起法西斯主義更為瘋狂的是他不停地說謊，把任何的事實、知識顛倒，胡言亂語。用媒體和他的職權不絕重複，以權力作為背書，以此將社會洗腦。法西斯主義等還需要理論、歷史，要細心虛構造假。

特朗普不顧邏輯、理性，只是亂說，而竟然得到部分民意，也可證明美國民眾的愚昧和宣傳機器的洗腦效用。這就可使他一個人不停地說謊，便如邪教教主一樣迷惑大眾。美國社會有不少邪教，特朗普不用宗教的外皮卻成就了眾多大小邪教教主終生達不到的政治成就和群眾支持，可說是他過人之處，但亦是美國當代社會的一大怪現象。

「特朗普主義」在選舉失敗後會怎樣演化呢？