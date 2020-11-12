香港實現「雙普選」的願景和《基本法》中的相關規定，一直是反對派反中亂港的主要「抓手」，他們一直以此為政治動員，煽惑民眾選他們進入立法會，癱瘓政府施政，挑戰一國和中央，把立法會變成實現「顏色革命」的重炮陣地。可見香港立法會的普選，已是反對派手中的「大殺傷力武器」，香港最大的亂源，分分鐘打殘「行政主導」。不清理這個亂源，香港不可能在政治、經濟、社會等方面有正常的發展，只會在攬炒中沉淪。

英夷殖民統治150年，香港沒有民主普選，是經濟掛帥，香港人被稱為「經濟動物」。英國撤退前，推出普選，讓管治權「植根於本地人」，香港遂成「選舉掛帥」、「政治掛帥」，跑出一大堆試圖奪權的無良政客。他們發現，在香港這個恐共拒共極有市場的社會，逢中必反、煽動仇共最能騙取選票，多年來屢屢得手。身為「民主選舉」的大玩家，英國人最清楚自己撤退後，把香港留在「西方陣營」，「保持反共本色」，玩民主、弄普選是最佳辦法。因此，中英談判香港前途問題沒多久，就推出了「普選」白皮書，從地區機構迅速推向立法機構，計劃在97時，立法機構議員全部選舉產生。

對此，北京為了實踐「一國兩制」，平穩過渡，保持資本主義制度和生活方式50年不變，回應有二，一是接納普選並寫進《基本法》；二是香港的普選「不能完全西化，不能照搬西方的一套」。鄧小平當時表示，我們說，這些管理香港事務的人應該是愛祖國、愛香港的香港人，普選就一定能選出這樣的人嗎？……在某些國家能實行的，不一定在其他國家也能實行。可見，北京當年接納普選的同時，深存疑問，是要一邊實踐一邊觀察的。

現在經過20多年的實踐和觀察，可以得出結論，香港現行的普選，香港立法會的格局和組成，並不適合香港，必須整頓改革。還是要如鄧小平所說，一定要切合實際，要根據自己的特點來決定自己的制度和管理方式。