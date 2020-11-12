有權不用，過期作廢，特朗普顯然深知這個道理。其總統任期僅剩兩個多月，按道理說已成為「跛腳鴨」，應該收拾心情準備捲鋪蓋了，沒想到他不但不承認失敗，還炒掉國防部長埃斯珀，真可謂最後瘋狂。特氏癡迷權力，而且睚眦必報，這是人盡皆知的事實，但臨下台還要玩弄權力報私怨，實在令人側目。

埃斯珀本人倒是無所謂，反正遲早也要另謀高就，現在被炒只是提前兩個多月搵工而已。反而特朗普濫用職權，枉作小人，再次將自己置於民意對立面。有美國媒體形容，特氏解僱埃斯珀，標誌着現代美國政治史上最瘋狂、最無約束的72天邁出第一步。眾議院議長佩洛西更直言，炒人事件表明特氏打算利用其總統任期最後的日子，在美國以至全世界製造混亂。這並非無的放矢，特朗普不僅輸打贏要，而且顛三倒四，任何可能性都不能排除。埃斯珀也許只是其敗選後的第一個洩憤對象，被開刀者恐怕陸續有來，華府政客們在最後日子依然人人自危，據說連被視為特氏「忠犬」的國務卿蓬佩奧也隨時準備跳船。畢竟，白宮如同旋轉門，過去3年被炒或被離職的高官多不勝數，大家早已見怪不怪。

說到輸打贏要，不能不提香港那班黃絲洋奴。他們從一開始就盲撐特朗普，以為他穩操勝券，漢奸黎之流甚至捲入造假抹黑拜登的醜聞。如今眼看特氏大勢已去，他們惶惶不可終日，竟學洋主人口脗指摘選舉舞弊、民主崩潰，簡直醜態百出。他們不是一直吹捧美式民主嗎？為何又自打嘴巴？

兔死狗烹，鳥盡弓藏，古今中外，概莫能外。埃斯珀曾被視為對特朗普忠心耿耿，結果尚且逃不過被炒命運，何況是香港這班洋犬。他們緊抱特朗普大腿，如今才發現抱錯了，後悔已來不及。事實再次證明，洋犬注定沒有好下場，不是被舊主人拋棄，就是被新主人清算，最後只能淪為喪家之犬。