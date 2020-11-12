以前老人家說，開門7件事， 柴米油鹽醬醋茶，樣樣需要，但今時今日，家家戶戶變成無電不行，肚仔餓可以忍着一時三刻，試想像電腦不能啟動，手機沒有充電，等於與世隔絕，可以被宣布「失聯」。而商戶打開門口做生意，燈油火蠟皮費極重，普通一家菜館隨時每月電費過萬元。

疫境中打工仔朝不保夕，商戶生意冷清，開源固然困難，就算想節流，舖頭要招攬生意，燈光通明，電費不能慳，而住宅難道一到夜晚便關燈關電視機，烏燈黑火，炎夏不開冷氣，在斗室焗桑拿？

香港兩家電力公司做獨市生意，近幾年卻幾乎年年加價，未見減價，就算現今經濟如何惡劣，都有消息指醞釀加價，各界批評不絕。日前終於證實，兩電只是凍結電費，一毫子不減。兩電聲稱增加機組為天然氣發電，面對巨大電費調整壓力，但其實國際油價下跌，燃料調整費降低，抵銷了基本電費的增幅，即使明年不加電費，准許回報率仍達最高的8%，被議員狠批「賺到盡」。而政府對兩電凍結加價明顯照單全收，絲毫沒有敦促兩電減價的意圖。實在懷疑政府是照顧民生，還是保專利企業賺錢為重？

港府縱容電費只加不減，兩家巨企如魚得水，令人想起地位接近的港鐵。疫境之下，這些企業都像生存在平行空間，與世隔絕，把股東利益凌駕對市民責任，「賺少啲使唔使死？」對比同樣是上市公司國泰要裁員減薪要政府注資救亡，兩電還可以大展鴻圖，增加設備，真是身在福中不知福。大家要明白，不是香港人靠兩電供應電力，而是市民齊齊掏腰包付錢養活兩家企業。如今港人有難，兩電對長期米飯班主，難道一丁點兒道義上責任都沒有？又不是要你長期減費，非常時期共度時艱，真的很難嗎？港府闊佬難理，更加令人失望。